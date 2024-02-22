〈財報〉攜程上季和去年全年業績均呈倍數成長
鉅亨網新聞中心 2024-02-22 22:14
攜程集團 (TCOM-US)(9961-HK) 公布 2023 年第 4 季及全年未經審計財報。第 4 季該公司淨營業收入 103 億元 (人民幣，下同)，2023 全年營業淨收入 445 億元，分別較去年同期成長 105%、122%。
第 4 季攜程住宿預訂營業收入 39 億元，年增 131%；交通票務營業收入 41 億元，年增 86%；旅遊度假業務營業收入 7.04 億元，年增 329%；商旅管理業務營業收入 6.34 億元，年增 129%。第 4 季攜程淨營業收入較去年同期成長 105%，達 103 億元。
2023 年旅遊業加速復甦，旅遊人次、旅遊消費金額均較去年同期大幅成長。攜程加大對 AI 技術投入，並從產品、內容、服務等多維度入手，持續提升服務質量，實現全年業務的快速增長。2023 年攜程淨營業收入為 445 億元。其中住宿預訂營業收入為 173 億元，交通票務營業收入為 184 億元，旅遊度假業務營業收入為 31 億元，商旅管理業務營業收入為 23 億元，年增率都超過三位數百分比。
相較於成長速度，攜程更著重發展質量，持續提升用戶滿意度與賦能夥伴的能力。2023 年攜程產品研發費用達 121 億元，年增 45%，約占淨營業收入的 27%。攜程將近 3 成淨營收投入研發，為業務創新提供底層支撐，確保 C 端用戶及 B 端合作夥伴服務品質的提升。
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