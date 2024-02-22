〈財報〉攜程上季和去年全年業績均呈倍數成長

相較於成長速度，攜程更著重發展質量，持續提升用戶滿意度與賦能夥伴的能力。2023 年攜程產品研發費用達 121 億元，年增 45%，約占淨營業收入的 27%。攜程將近 3 成淨營收投入研發，為業務創新提供底層支撐，確保 C 端用戶及 B 端合作夥伴服務品質的提升。