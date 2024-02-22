溢價難以長期維持 專家：AI將美國科技股推入泡沬

鉅亨網新聞中心 2024-02-22 18:38

BCA Research 首席策略師達喬西 (Dhaval Joshi) 在分析報告中表示，人工智慧 (AI) 已正式將美國科技業推入泡沫，可能正處於另一場崩盤的邊緣。

很少有股票能像市值 1.7 兆美元的 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 那樣體現出這種令人驚嘆的因素。輝達周三 (21 日) 盤後公布第 4 季財報，業績超出分析師的預期。

該公司上季營收 221 億美元，高於預期的 206 億美元。該公司用於 AI 模型和生成式 AI 應用的數據中心晶片的收入反映出需求的成長，達到 184 億美元，比第 3 季增加 27%，較去年同期成長 409%。

輝達 CEO 黃仁勳財報聲明中表示：「加速計算和生成式 AI 已經達到臨界點。世界各地的企業、行業和國家的需求都在飆升。」

雖然喬西沒有具體評論輝達，但其出色的業績可以被視為他觀點的證據。

他在上周發布的報告中計算，科技股目前較全球股市有 75% 的溢價。其炙手可熱的成長成為美股大部分成長的支柱，並推動那斯達克指數去年接近歷史高點，僅較 2021 年 11 月的歷史高點低 6.5% 。2023 年由輝達等股票組成的所謂「七巨頭」貢獻了標普 500 指數漲幅的三分之二。

喬西表示，雖然這些成長令人印象深刻，對精明的投資者來說也很有回報，但它們無法持續下去。

與輝達不同，有些公司將無法達到市場設定的崇高期望；這可能會帶來麻煩，因為估值和股價往往與預期相違。如果在該產業或者經濟成長中占高比重的大型科技公司未能達到分析師的預期，可能會拖累其他公司。

即使喬西警告不要在低估 AI，但他認為，市場定價過高地反映了這項新科技帶來的生產力成長。當新的創新未能達到這些期望時，市場將懲罰製造這些創新的公司。

喬西表示：「由於這幾支股票所占比例如此之大，從數學上講，任何失望都會對整體指數產生影響。」

美國科技股要避免出現泡沫，就必須維持相對於市場 10% 的溢價，而喬西認為這種情況不太可能發生。

他並不怪罪於科技公司的高估值。事實上，過去 10 年它們一次又一次地取得優異的成績，證明自己的價值。過去 10 年科技龍頭的股票一路飆升。自 2014 年 2 月以來，輝達股價上漲了 14927%，微軟 (MSFT-US) 上漲了 964%，蘋果 (AAPL-US) 上漲了 875%。雖然標普 500 指數過去 10 年也上漲 163%，但相較之下顯得微不足道。