科技股嗨翻天，找尋藉由轉投資搭上行情的潛力股

永誠資產管理處 2024-02-15 16:47

AI 浪潮來襲，許多概念股向上噴出，在今年先進封裝產能陸續到位下，整體產業產值成長是可以樂觀預期的。

除了農曆年假後，伴隨著科技股大漲而向上衝高的 AI 相關受惠股以外，在台股封關期間公布處分證券重訊的 3490 單井，也在默默受惠這波科技股大漲的趨勢。

單井於 113/02/07 公布其 112/10/19~113/2/7 處分 11,100 股 Super Micro Computer,Inc.(SMCI-US) 普通股，單位成本為美金 323.09 元；隔日調整部分訊息內容，在 112/11/3~113/2/8 其間處分一樣單位數，成本為美金 336.48 元，處份利益為新台幣 5,240 仟元，並仍持有 800 股。

持有強勢大漲的股票，確實值得期待是否會有可觀的轉投資收益，因這是歸類在依公允價值評價的金融資產項目，且以單井近年的操作狀況來說，應不會是屬於長期投資。

可惜的是，對比目前美超微股價落在 800 美元以上，單井處分的平均價格，可以說是在 1 月中下旬的起漲點，實屬可惜，但仍有其餘可留意的部分。

加大持股的部分，未賺到股價翻 3 倍的獲利，僅有個位數幅度獲利，而目前持股股數也沒剩下太多，雖整體對於單井獲利貢獻有限 (目前加總來看大約不到 0.13 元 EPS)，但單井在增加美超微持股前，也開始在布局輝達持股。

截至去年 Q3，單井持有相似金額之美超微以及輝達持股，而單井在 Q4 增持的美超微持股超過 1 倍，雖未搭上瘋狂漲幅，但獲利出場在盤勢高檔震盪之際也是好的結果；重點是目前輝達持股尚未處分，以當前已公告持股計算，已有辦法貢獻約 0.6 元每股盈餘，再加上原本持有之興櫃股也在近一個兩月有不錯表現，單井的業外收益值得期待。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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