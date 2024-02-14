全球億萬富翁持續賣股 或對科技股見好就收

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 19:03

最新文件顯示，貝佐斯 (Jeff Bezos) 再次賣出 1200 萬股亞馬遜 (AMZN-US) 股票，自上周三 (7 日) 以來減持規模已經超過 40 億美元。

亞馬遜 2 月 2 日披露，貝佐斯計劃在 12 個月內出售 5000 萬股股票。而他只用了 4 個交易日就已賣出計劃中近半部位。

其實，不只貝佐斯在賣股票。最近半年，不少全球巨富紛紛出手甩貨。去年 9 月，輝達 (NVDA-US) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件顯示，公司總裁兼 CEO 黃仁勳在三天內套現逾 4000 萬美元；Meta (META-US) 創始人查克伯格自去年 11 月 1 日到年底的兩個月內，每個交易日都在出售其 Meta 持股，兩個月累計賣出接近 128 萬股，套現約 4.28 億美元；特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的一名資深副手去年年底擬訂股票交易計劃，允許他們在未來幾個月出售大量公司股票。

貝佐斯並未解釋賣股的原因，但他擬訂售股的時間可能是線索之一。他於去年 11 月 2 日宣布將從西雅圖地區搬到邁阿密；他在搬家後才賣股，以避開華盛頓州徵收的股票出售資本利得稅。

華盛頓州在 2022 年開始徵收 7% 的資本利得稅，而佛州沒有這項稅，這位全球第二大富豪自 2021 年以來就沒有出售過股票，只在去年底捐贈 2 億美元的股票。在搬到邁阿密之後才賣股，以所售金額來看，貝佐斯搬家可能省下 2.88 億美元。

貝佐斯預計賣出 5000 萬股，以周一 (12 日) 的股價計算，這些股票價值逾 87 億美元，因此價格並未出現巨大波動；若依他的計畫完成售股，將可省下約 6.1 億美元稅金。

根據《富比士》報導，2023 年上半年全球 21 位最富有的富人總共售出價值 93 億美元的美國上市公司股票。億萬富翁沃爾頓 (Rob Walton)、格比亞 (Joe Gebbia) 和埃里森 (Larry Ellison) 都透過出售股票獲利。如今來看，2023 年下半年之後的趨勢似乎仍在加劇。

富豪們賣股還是有一定啟示意義的。

今年以來直至 2 月 7 日，標普 500 指數上升 4.7%，優於 MSCI 全球股指的 2.5% 升幅。不過升幅似乎主要集中在科技巨頭，尤其是與 AI 相關的半導體產業。科技「七巨頭」年初至 2 月 7 日創下 10.5% 的升幅，而標普半導體指數的升幅更高達 17.5%。



星展銀行認為，根據對未來 3 年獲利成長的分析預期，標普的科技和通訊服務類股會分別上升 38.6% 和 63.1%。而「七巨頭」的 3 年獲利成長率也高達 66.5%。如果單以半導體產業來分析，未來 3 年的獲利成長更高達 78.9%。顯示美股離不開科技股。

然而，不少經驗豐富的投資人卻發出警告。傳奇投資人格蘭珊 (Jeremy Grantham) 不久前警告，美股價格高得離譜，可能會陷入困境。他也認為人工智慧是一個注定要破裂的泡沫，美國經濟將遭受輕微衰退、甚至可能出現更糟糕的局面。