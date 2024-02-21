〈美股盤後〉輝達領跌科技股 那指收黑近1%費半挫超1.5%

鉅亨網編譯羅昀玫 2024-02-21 06:11

隨著「軟著陸」質疑聲浪起，投資人希望透過大型零售商的利潤來一窺美國消費者的韌性，美股週二 (20 日) 開低走低，四大指數盡墨，那指收黑近 1%，費半挫超 1.5%，道瓊下滑超過 60 點，標普走弱 0.6%。

近期經濟數據對未來經濟走向的觀點帶來挑戰，即通膨率將降至聯準會 2% 的目標，而不會出現嚴重的衰退，從而促使投資人對春季降息的押注有所回落。包括前美國財政部長桑默斯在內，一些市場人士猜測聯準會仍有機會升息。

路透週二公布調查結果顯示，聯準會可能在 6 月調降聯邦基金利率，而多數分析師表示，預測面臨的更大風險是首次降息時間比預期還晚，而非比預期早。

輝達週三盤後公布的財報額外受市場關注，被視為美股潛在轉折點。由於只有少數大型股推動美股大部分漲幅，因此對這家專注於人工智慧的晶片製造商寄予厚望，倘若輝達財報低於預期，很可能促使大盤迅速回落。

其他消息方面，中國以史上最大幅度下調 5 年期 LPR 利率，以抑制日益惡化的房地產危機，但仍無法明顯提振投資人信心。

美股週二 (20 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 64.19 點，或 0.17%，收 38,563.8 點。

那斯達克指數下跌 144.87 點，或 0.92%，收 15,630.78 點。

標普 500 指數下跌 30.06 點，或 0.6%，收 4,975.51 點。

費城半導體指數下跌 70.81 點，或 1.56%，收 4,456.87 點。

NYSE FANG + 指數下跌 173.05 點，或 1.77%，收 9,618.37 點。

標普 11 大板塊僅必需消費品收紅，資訊科技、非必需消費品和能源領跌 (圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王幾乎全倒。Meta (META-US) 下跌 0.33%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.41%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.43%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.31%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.43%。

費半成分股普遍收低。AMD (AMD-US) 大跌 4.70%；美光 (MU-US) 上漲 1.52%；博通 (AVGO-US) 下跌 1.52%；高通 (QCOM-US) 跌 0.48%；輝達 (NVDA-US) 大跌 4.35%；應用材料 (AMAT-US) 大跌 5.23%；德儀 (TXN-US) 上 漲 1.47%。

台股 ADR 互有消長。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.07%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 1.14%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.91%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.39%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 挫跌 4.35% 至每股 694.52 美元，創去年 10 月以來的最差單日表現。微軟 (MSFT-US) 走跌 0.31% 至每股 402.79 美元。微軟正在開發一款新網路卡，可以提高其 Maia 人工智慧 (AI) 伺服器晶片的效能，並有可能減少該公司對晶片設計師輝達 (NVDA-US) 的依賴。

沃爾瑪 (WMT-US) 表示更多的購物者推動上季營收成長，該零售商的股價應聲上漲 3.23% 至每股 175.86 美元，登歷史新高。

家得寶 (HD-US) 收紅 0.06% 至每股 362.57 美元，家得寶第四財季淨利從去年同期的 33.6 億美元或每股 3.30 美元降至 28 億美元和每股 2.82 美元。 淨銷售額較上年同期的 358.3 億美元下降 ，過去一年，家得寶面臨更嚴峻的銷售狀況

晶片製造商格羅方德 (格芯)(GFS-US) 收高 2.10% 至每股 54.50 美元。美國計畫向格芯撥款 15 億美元，以強化本土晶片生產。

英特爾 (INTC-US) 揚升 2.32% 至每股 44.52 美元，英特爾週三美國聖荷西首次舉辦晶圓代工服務大會（IFS Direct Connect），展示半導體製程新技術，同時該公司將積極爭取美國晶片補助，美國政府正在討論補助英特爾超過 100 億美元。

股神巴菲特支持的美國第 9 大銀行第一資本金融公司 (Capital One) 計劃以 350 億美元的交易收購信用卡發行商 Discover Financial (DFS-US)，後者股價飆升超過 12%。

蘋果 (AAPL-US) 走低 0.41% 至每股 181.56 美元。蘋果營運長威廉斯 (Jeff Williams) 罕見訪台，在鴻海 50 周年慶祝活動到場致賀。此前，歐洲聯盟 (EU) 擬對蘋果開罰約 5 億歐元，因蘋果涉嫌違反歐盟競爭法規。

小鵬 (XPEV-US) 下滑 5.46% 至每股 9.00 美元。中國小鵬汽車創始人、執行長何小鵬近期指出，公司計畫會僱用 4000 名新員工並投資人工智慧技術。

華爾街分析

高盛將標準普爾 500 指數的預測上調至 5,200 點，但這在很大程度上取決於大型科技股的持續強勁表現。投資人正在尋找線索，了解人工智慧推動的狂熱市場能否持續下去。

Banque Syz 投資長 Charles-Henry Monchau 稱：「輝達週三公布的財報可能成為市場的一個轉折點。市場依賴少量的大型成長型股票，如果它們的業績出於任何原因令人失望，股市就有回調的風險。」

Miller Tabak + Co. 分析師 Matt Maley 提到：「有時市場期望太高，以至於我們會得到拋售的反應，不知道本週會得到什麼反應，所以如果投資人和交易員在輝達財報前按兵不動，我們不會感到驚訝。」