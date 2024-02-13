美銀調查：投資人全力買進美國科技股
鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 18:11
美國銀行的調查顯示，隨著美國科技股對全球經濟成長達到兩年來最樂觀的水平，投資人正「全力買進」美國科技股。
對基金經理人的全球調查顯示，科技股配置目前處於 2020 年 8 月以來的最高水準。美股的整體曝險也有所增加，而宏觀風險的緩解促使投資人將現金部位較 1 月削減 55 個基點。
策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 在報告中寫道，之前當現金水平出現這種下降時，隨後 3 個月美股上漲約 4%。
普遍受惠於較低利率的科技股今年帶領美股創下歷史新高，那斯達克 100 指數將連續第 4 個月上漲。但這波反彈讓標普 500 指數處於超買區域，部分專業投資人認為這是下跌的先兆。
哈奈特在周二 (13 日) 的報告中表示，過度看漲的投資人部位正日益成為風險資產的對作逆風。
美國政府周二將公布上月消費者物價數據，可能會進一步推動美股漲勢。預計數據將顯示近期商品價格下跌後服務業將進一步出現通貨緊縮，將強化聯準會降息的理由。
接受美國銀行調查的大多數受訪者也預期通膨率將下降，而只有 7% 的受訪者預期物價壓力會更大。約 65% 的投資人預測經濟將軟著陸，而硬著陸的可能性則降至 11%。約 41% 的參與者表示，預計大型成長股將推動股市發展，而 18% 的參與者表示，小型成長股將推動股市上漲。
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