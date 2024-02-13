美銀調查：投資人全力買進美國科技股

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-13 18:11

美國銀行的調查顯示，隨著美國科技股對全球經濟成長達到兩年來最樂觀的水平，投資人正「全力買進」美國科技股。

對基金經理人的全球調查顯示，科技股配置目前處於 2020 年 8 月以來的最高水準。美股的整體曝險也有所增加，而宏觀風險的緩解促使投資人將現金部位較 1 月削減 55 個基點。

策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 在報告中寫道，之前當現金水平出現這種下降時，隨後 3 個月美股上漲約 4%。

普遍受惠於較低利率的科技股今年帶領美股創下歷史新高，那斯達克 100 指數將連續第 4 個月上漲。但這波反彈讓標普 500 指數處於超買區域，部分專業投資人認為這是下跌的先兆。

哈奈特在周二 (13 日) 的報告中表示，過度看漲的投資人部位正日益成為風險資產的對作逆風。

美國政府周二將公布上月消費者物價數據，可能會進一步推動美股漲勢。預計數據將顯示近期商品價格下跌後服務業將進一步出現通貨緊縮，將強化聯準會降息的理由。