【選股策略】股價創新高的交易策略 公司評價與比價效應!
鉅亨研報 2024-02-21 15:51
股價創新高的意義何在呢? 我們可以從財務面的公司評價，以及市場面的比價效應二個角度來評估，這兩者都具有重要的意義。
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- 1. 公司評價: 股價創新高將會創造更高的市值，進而提高公司的市場地位和競爭力。一般而言，市值達 100 億元以上的公司可以稱為『大型股』；介於 30 億至 100 億元的公司歸類為『中型股』；市值在 20 億元之下的就屬於『小型股』。
- 2. 比價效應: 股價創新高將會帶動樂觀的投資氛圍，增加投資者對股市的參與程度。一家企業除非是完全獨佔，否則一般都會有相近性質的產業族群。所謂的『比價效應』指的正是同類型公司之間，如果有幾檔個股出現明顯的齊漲狀況，後續也將會帶來個股互相比較合理的股票價格，引發其他相關股票的上漲，形成正向的市場回饋。
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接下來示範股價創百日新高的選股回測，XQ 全球贏家設定條件也非常簡單: (1)收盤價創 100 日新高，以及 (2) 成交量大於 5000 張，時間從 2018 年 3 月至 2023 年 3 月。停利的部分設定 30%、停損則是 10%，如果都未觸碰則最大持有時間 60 天。
我們可以發現只有簡單 2 個條件，整體績效走勢往上，尤其 2019 年至 2021 年長達 3 年都有不錯的表現，表示這是一個正確的選股方向，股價創百日新高的確帶來正向助益，是我們必須關注的選股因子。
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