【選股策略】股價創新高的交易策略 公司評價與比價效應!

股價創新高的意義何在呢? 我們可以從財務面的公司評價，以及市場面的比價效應二個角度來評估，這兩者都具有重要的意義。

接下來示範股價創百日新高的選股回測，XQ 全球贏家設定條件也非常簡單: (1)收盤價創 100 日新高，以及 (2) 成交量大於 5000 張，時間從 2018 年 3 月至 2023 年 3 月。停利的部分設定 30%、停損則是 10%，如果都未觸碰則最大持有時間 60 天。

我們可以發現只有簡單 2 個條件，整體績效走勢往上，尤其 2019 年至 2021 年長達 3 年都有不錯的表現，表示這是一個正確的選股方向，股價創百日新高的確帶來正向助益，是我們必須關注的選股因子。