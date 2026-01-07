鉅亨研報 2026-01-07 17:23

美國CES盛大登場，Vera Rubin強勢亮相；CES概念股熱度升溫，相關族群都在這！

‌



一、 美國消費性電子展 CES 盛大登場，Vera Rubin 強勢出擊 !!

台股加權指數下跌 0.46 % 收在 30435.47，櫃買指數上漲 0.89 % 收在 281.44。加權指數從今年開紅盤一路上漲，台積電法說會將至，外資估每股盈餘來到 100 以上。 帶動 1/5 跟 1/6 有大幅度的漲幅，台積電創下 1705 的新高。台指期也突破 3 萬的大關，最高來到 30576。 2026 年第一周股價表現強勢，美國消費性電子展 CES 也在拉斯維加斯揭幕，帶動新的科技話題。

本週強弱勢族群 :

弱勢族群： 光通訊、橡膠、人造纖維、玻璃纖維

本週關注重點：

1. CES 展

科技業年度盛事 2026 年消費電子展（CES）6 日在拉斯維加斯揭幕，有以下亮點

輝達推出 Vera Rubin：「Vera Rubin」平台，將 CPU 與 GPU 的效能融合推向極致。超級電腦 Vera Rubin 已經全面量產，由六款全新晶片組成。Vera Rubin 平台由六款全新晶片組成，包括 Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 交換器、ConnectX-9 SuperNIC 智慧網卡、BlueField-4 資料處理器、Spectrum-6 乙太網路交換器。此平台結合六顆 Rubin 晶片構成單一模組，旗艦伺服器則整合 72 顆 GPU 與 36 顆 CPU，可串聯成由逾千顆晶片構成的 AI 運算艙（pods），效能提升十倍，專為生成式 AI 與大型語言模型（LLM）優化。 自駕：黃仁勳還展示一套可協助自駕車判斷行駛路徑、並在事後留下可供工程師檢視紀錄的新軟體。輝達去年底已展示名為 Alpamayo 的研究成果，黃仁勳周一表示，將更廣泛釋出這套軟體，同時也會公開用於訓練的資料，讓車廠能自行評估。Uber 和 Lucid 聯合打造新款無人駕駛計程車 機器人：波士頓動力公司推出的新版 Atlas 人形機器人，其關節設計可實現 360 度旋轉。 樂高智慧積木，這款微型電腦可完全裝入經典 2x4 積木內部，並能檢測到嵌入在積木和樂高人仔中的 NFC 智能標籤。這使得整個樂高套裝「活」了起來，能發出嗡嗡作響的光劍聲、轟鳴的引擎聲，甚至是星球大戰的音樂。

2. 委內瑞拉

美國總統川普生擒委內瑞拉總統馬杜洛。指控被逮捕的委內瑞拉總統馬杜洛領導一個「貪腐、非法政府」，指控政府的運作仰賴於大規模毒品販運，且有數以千噸的古柯鹼流向了美國。委內瑞拉擁有全球最大的已探明石油儲量，高達 3,030 億桶，約佔全球總儲量的 17%，甚至超越石油輸出國組織（OPEC）龍頭沙烏地阿拉伯。恐怕會衝擊石油產業。

3. 美國 PMI

美國 12 月份製造業採購經理人指數 (PMI) 終值由前月終值的 52.2，向下降至 51.8 的水準，表現符合初估與經濟專家預期。

4. 台積電法說會