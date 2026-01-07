鉅亨研報 2026-01-07 16:08

美股投資熱度持續升溫，隨著散戶參與度提高，交易成本與回饋成為投資人最關注的焦點。市場觀察顯示，手續費折扣與低門檻方案已成為券商競爭的核心，各家業者紛紛祭出優惠，力求搶占跨國投資市場。

美股投資熱持續升溫 永豐金證券以市場最低手續費突圍 (圖:shutterstock)

目前國內前五大券商的美股交易費率差異明顯。元大證券及凱基證券美股個股最低牌告手續費約 0.1%，富邦證券達 0.25％，永豐金證券與國泰證券則以 0.08% 手續費最具競爭力。美股 ETF 牌告手續費方面，永豐金證券以 0.08% 無低消方案脫穎而出，以現價約 623 美元的 QQQ（納斯達克 100 指數 ETF）為例，若買進 1 股，依 0.08% 手續費率計算，單筆手續費約為 0.5 美元（以成交金額乘以手續費率，四捨五入計算），相較國泰證券手續費每筆 3 美元、富邦證券 0.25%，元大證券的 0.1%，最多每筆可省下 2.5 美元，永豐金證券免去門檻壓力，降低進場成本，對小額投資族群而言，吸引力十足。

‌



值得注意的是，在定期定額美股服務上，永豐金證券推出每筆僅 0.01 美元的市場最低費率，略強過國泰證券的每筆 0.1 美元及凱基證券的每筆 0.03 美元，對長期投資者而言，累積差異可觀，複利效應更顯優勢。這項策略不僅強化其在美股市場的競爭力，也凸顯市場對「低成本、長期布局」的需求。

除了費率，券商也積極透過回饋活動搶攻新戶。富邦證券、凱基證券及永豐金證券等多家券商也紛紛推出開戶禮，其中永豐金證券也針對美股交易活動搶攻美股市場完成開戶即贈 200 元超商虛擬卡，累積美股交易達指定金額還有機會抽中 APPLE 大禮包，回饋力度不容小覷。

在數位服務方面，市場趨勢明顯朝向「智慧化」。投資人也相當在意美股交易功能，因此能提供即時報價、觸價提醒及多元下單功能，即可協助投資人掌握市場脈動、提升交易效率。整體而言，費率與服務雙管齊下，將成為券商搶占美股投資市場的關鍵。