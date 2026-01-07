鉅亨研報 2026-01-07 10:39

一、黃金行情震盪加劇，反向 ETF 再度成為市場焦點

【00674R 反分割啟動在即】元大 S&P 黃金反 1 為何突然調整？背後真正用意是什麼？ (圖:shutterstock)

國際金價在利率政策、避險情緒與美元走勢交錯影響下，波動幅度明顯放大，也讓反向操作工具重新回到投資人視野。其中，00674R 作為國內少數連結黃金反向報酬的 ETF，近期卻傳出將啟動「反分割」作業，引發不少投資人關注：價格動了，代表趨勢變了嗎？還是另有盤算？

二、00674R 為何要反分割？不只是價格調整這麼簡單

00674R 這次規劃反分割，表面上是將單位數合併、讓價格回到市場較習慣的交易區間，但實際考量，遠不只如此。包含降低隱性交易成本、改善價差結構、避免頻繁觸及交易管控門檻，甚至影響短線策略操作彈性，都是這次調整背後的重要因素。這些變化，對交易型投資人來說，影響可能比想像中更深。

三、真正該關注的不是反分割，而是接下來的關鍵變數

歷史經驗顯示，反分割本身不改變資產價值，但卻常成為流動性、交易行為轉折的起點。00674R 在投票時程、作業安排與後續交易節奏上，仍藏有不少細節值得留意；更重要的是，黃金價格下一步怎麼走，才是反向 ETF 成敗的核心關鍵。只是，這些影響，往往不會第一時間攤在檯面上⋯⋯