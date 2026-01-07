鉅亨研報 2026-01-07 10:44

一、台股槓桿 ETF 價格飆高，分割議題成市場焦點

【00631L 分割倒數】0050 正 2「1 拆 17」有什麼盤算？投票結果恐牽動操作關鍵？ (圖:shutterstock)

台股在權值股推升下屢創波段高點，槓桿型 ETF 也同步放大走勢，其中 0050 正 2（00631L） 自發行價 20 元一路衝上 300 元以上，一張動輒 30 多萬元，讓不少投資人感受到進場門檻明顯升高。近期元大投信規劃啟動分割案，市場開始關注：這是否意味著交易結構即將出現變化？





二、00631L 分割重點不只「變便宜」，還牽動交易效率

依目前規劃，00631L 分割倍數預估為 1 拆 17，分割後單位價格將回到約 20 元區間，單張投入金額大幅下降。表面看似只是價格調整，但實際上，分割往往與流動性、成交量與價差改善高度相關。對於波動劇烈、講求進出速度的 0050 正 2 來說，價格回到市場習慣區間，可能改變不少短線與再平衡操作的彈性。

三、真正的關鍵在投票與「停止交易期」的變數

00631L 分割能否成真，仍取決於受益人會議投票結果；一旦通過，後續還將面臨一段禁止交易期間。對槓桿 ETF 而言，市場仍在波動、卻無法買賣，風險與機會並存。分割後的流動性紅利是否真的到位？還有哪些操作細節與潛在風險值得留意？答案，恐怕沒那麼單純⋯⋯