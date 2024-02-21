富邦新春團拜 蔡明興：今年業績「龍頭搖了 龍尾也會搖得漂亮」
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-21 18:24
富邦集團 20 日舉行新春團拜，由富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興主持，他致詞時表示，元月獲利取得亮麗成績單，樂觀看待全年業績表現，並以「龍頭搖了一下，龍尾也會搖得很漂亮」來妙喻，此外，蔡明興預期今年經濟溫和成長，但仍要留意三大變數，須強化風險控管。
富邦金 2024 年 1 月合併稅後純益 140.7 億元，年增 131%，每股稅後純益 (EPS) 為 1.08 元，其中子公司富邦人壽 1 月大賺 90.75 億元，台北富邦銀行 1 月稅後純益創歷史單月新高，富邦證券則寫下歷年 1 月同期次高紀錄。
蔡明興表示，1 月份員工們都展現高昂士氣，無論是盈餘或營業業績都遙遙領先同業，締造非常好的開年，好的開始就是成功的一半，「龍頭搖了一下，龍尾也會搖得很漂亮」，期待整年度可望續創佳績。
展望今年，蔡明興提醒，市場還是有一些風險存在，包括通膨及利率是否如期下降、中國景氣低迷影響全球經濟等。
蔡明興強調，對於今年整體經濟抱持審慎樂觀的態度，預期會比去年溫和成長，但還是有相當多挑戰和變數，期勉大家要做好風險管控，同時積極推動業務及 ESG，相信今年在員工攜手努力下，一定會更創高峰，迎來龍騰馬躍、龍馬精神的一年。
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