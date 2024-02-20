勞工聯盟控訴星巴克處理勞資爭議有瑕疪

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-20 22:13

一個工會聯盟在 3 月年度會議舉行代理權爭奪戰之前，正式對星巴克 (SBUX-US) 提出訴訟，指稱這家咖啡巨頭針對長達數年的工會運動實施了「有缺陷的人力資本管理戰略」。

根據對股東陳述進行的民意調查，戰略組織中心 (Strategic Organizing Center) 聲稱這種情況使公司面臨聲譽風險，減少了股東回報並孤立了客戶。該聯盟正在推動自行提名人選取代星巴克現任董事會的 3 名成員。該公司將於周二 (20 日) 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交投資者陳述。

根據副本，委託書上寫道：「董事會的反工會策略導致美國現代歷史上人力資本管理不善的最明顯和最具破壞性的例子之一。」「星巴克激進的工會反應不僅未能解決公司與員工的糾紛，反而使問題變得更加嚴重。」

對此，星巴克發表聲明表示，其董事會「擁有世界級的商業領袖，他們擁有與推動當前營運和未來成功直接相關的資格和專業知識」，並補充說，「合作夥伴是我們業務的核心，我們繼續大力投資並改善他們的體驗，包括上一財年將超過 20% 的獲利投入工資增加、培訓和新設備上。」

自 2021 年底水牛城第一家咖啡館成功成立工會以來，近 400 家星巴克咖啡館的咖啡師投票支持組織工會。該公司的自營店和加盟店總共擁有約 16000 家咖啡館。

隨著咖啡連鎖店年輕工人引發的工會鬥爭升級，舒茲重新出任星巴克執行長。他去年下台，由納拉辛漢 (Laxman Narasimhan) 接任後，去年年底星巴克表示希望在 1 月恢復合約談判，但雙方尚未就交易達成協議。咖啡師們曾經舉行過引人注目的罷工，包括 6 月的驕傲周末和秋季的紅杯日期間。

SOC 在其題為 “釀造更好的星巴克” 的代理演示文稿中表示，根據其自己的估計，對工會運動的預期反應已使該公司損失了近 25 億美元，並且“損害了品牌的價值” 」。

尼爾森調查顯示，過去 30 天內曾造訪這家咖啡連鎖店的三分之二的人表示，如果星巴克違反聯邦勞動法，他們就不太可能去星巴克。 SOC 委託對來自全美 50 個州的 2,000 名客戶進行了這項民意調查。 這一比例甚至高於表示因價格上漲而不太可能前往的受訪者（54%）。

SOC 代理陳述聲稱該公司董事會支持與工會「不必要的對抗」策略。根據國家勞工關係委員會 (NLRB) 調查，NLRB 地區辦事處已向星巴克和 Siren Retail Corporation 發出 128 項投訴，涉及 430 項不公平勞工行為指控。

SOC 包括服務業雇員國際工會、美國通訊工人聯合會和美國農場工人聯合會。 該組織表示，其工會代表了超過 230 萬名工人。雖然其星巴克持股僅有 162 股，但其附屬工會擁有數百萬成員，在退休金計劃上投資數千億美元，持有大量星巴克股份。

SOC 的簡報認為，自 11 月發起工會活動以來，星巴克股價已下跌 6%，而 Chipotle、達頓餐廳、麥當勞、Restaurant Brands International 和 Yum Brands 等同行的股價中位數漲幅為 10.6%。相比之下，同期標普 500 指數中的家餐廳指數漲幅為 5.2%。

針對 SOC 提到的這段時間，星巴克表示，除了勞工組織之外，它還應對其他一些外部挑戰，包括宏觀經濟影響和中國的復甦步伐。該公司認為，面對動盪的市場，其穩定的經營業績不言自明。