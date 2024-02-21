美超微上周股價暴跌 賣空者賺進12億美元

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-21 00:40

美超微 (Super Micro Computer) 上周五股價暴跌 20%，做空這家半導體公司的交易員在一天的下跌淨賺 12 億美元的帳面利潤，這是自去年 8 月以來的最大跌幅。截稿前，美超微 (SMCI-US) 周二 (20) 下跌 10.60%，每股暫報 718.98 美元。

S3 Partners LLC 的數據顯示，即便有了這些收益，去年該股飆漲逾 760%，但反向投資團隊的帳面損失仍減少了約 48 億美元。

Silvant 資本管理公司首席投資長 Michael Sansoterra 表示：「如果你在上漲的過程中一直做空，你可能會感到非常痛苦。」

儘管 Rosenblatt Securities 將該公司的目標價從每股 700 美元上調至 1,300 美元的華爾街高點，但該股周二早盤仍下跌 9.5%，理由是人工智慧 (AI) 運算的發展勢頭仍在繼續。

分析師 Hans Mosesmann 在一份報告中寫道：「我們預估美超微的市占將大幅增加，未來幾年可能會從目前的個位數成長到兩位數，並特別強調企業解決方案。美超微發展軌跡的一個關鍵因素是採用液體冷卻 (liquid cooling) 技術，這是克服 AI 大規模雲端運算挑戰的關鍵發展。」

儘管如此，賣空者仍堅持認為超微的漲勢最終會結束。根據 S3 的數據，在過去 30 天裡，賣空者增加 12% 的做空股票，又投入了 6.23 億美元做空這家 AI 寵兒。

上周五，作為下檔保護的賣權價格下跌幅度小於同等的買權價格，買權價格有可能增加收益。這種動態逆轉了本周早些時候的交易模式，當時對 AI 看似無限的樂觀情緒激發對看漲選擇權的興趣，並推動一個月看漲選擇權偏度升至一年多來的最高水平。