瑞銀上修標普500指數今年底目標位至5400點 為全球券商中最高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-20 20:05

瑞銀全球研究 (UBS Global Research) 周二 (20 日) 將標普 500 指數今年底預估上調至 5,400 點，為全球主要券商中預估最高。最新預測顯示，該指數將較上次收盤 5,005.57 點上漲約 8%。

該券商先前在 1 月將其預估上調至 5,150 點，因對美國聯準會 (Fed) 今年降息的押注增加、通膨降溫且獲利預期強勁。

然而本月早些時候，消費者物價指數 (CPI) 和生產者物價指數 (PPI) 報告的火熱再次引發了投資人對通膨回升的擔憂，逆轉此前數月的通膨降溫的好消息並可能會讓 Fed 進一步延後降息。

瑞銀說：「(美國) 通膨上升往往對股價有利。更大的通膨壓力意味著定價權增強，這對利潤率有利。」另外，自今年年初以來，美國經濟數據一直表現強勁。

該券商將基準指數 2024 年的每股獲利預期從 235 美元上調至 240 美元，年增 9.1%，略低於市場普遍預期的 10.5%。標普指數強勁反彈，突破 5,000 點大關，主要受「美股科技七雄」(Magnificent 7) 股票和圍繞人工智慧 (AI) 的樂觀情緒推動。