罷工抗議人手不足 星巴克員工指控違反紐約市法令

紐約市的星巴克 (SBUX-US) 員工提出 14 項投訴，指控這家咖啡巨頭違反該市的勞動法。

紐約的公平工作周法令規定，雇主必須每周為員工提供固定的時間表、提前 14 天通知其安排的班表以及換班的額外工資等要求。星巴克咖啡師多次指控該公司違反法律：自 2 月以來，已向該市提出近 70 起與該法律相關的投訴。

在此同時，星巴克全美 200 多個地點的咖啡師周四 (16 日) 在該公司繁忙的紅杯促銷日舉行罷工。為了慶祝節日，星巴克每年都會在購買任何商品時贈送帶有公司標誌的可重複使用的紅色杯子。

星巴克工人聯合會表示，這次罷工是為了抗議該公司門市人手不足，特別是在促銷日。員工也要求星巴克在未來的促銷日關閉手機點餐服務。

便利的行動點餐對星巴克的業務十分重要，因為顧客越來越喜歡透過手機點餐，而不是在得來速餐廳或商店裡排隊等候飲料。但行動訂單很快就會讓咖啡師忙不過來，尤其是在公司提供折扣或免費贈品的日子。行動訂單和外送占該公司最新一季銷售額的三分之一。

根據國家勞工關係委員會 (NLRB) 的數據，在工會首次贏得星巴克門市選舉近兩年後，星巴克旗下約 9000 家公司旗下門市中，有超過 360 家投票支持成立工會。但目前還沒有一家門市接近與星巴克達成集體談判協議。

星巴克則表示，它正在透過自動化和提高薪資來改善工人的工作。該連鎖店最近表示，明年初將把員工薪資提高至少 3%。

星巴克技術長 Deborah Hall Lefevre 11 月 2 日在紐約市舉行的公司投資者簡報會上表示：「我們不斷努力改善合作夥伴的體驗，讓他們的工作變得更輕鬆。」

該公司合夥長凱利 (Sara Kelly) 在同一次活動中表示，星巴克在增加預定營業時間方面取得「實質進展」，並將把咖啡師的偏好納入其排班軟體中。

星巴克先前曾違反紐約市相關規定。該市消費者和工人保護部於 2022 年起訴該公司解雇一名參與工會組織的咖啡師，指稱解雇他違反了法律的「正當理由」條款。

如果員工的指控得到證實，星巴克可能會面臨巨額處罰。去年，Chipotle (CMG-US) 向員工支付 2000 萬美元，並向市政府支付 100 萬美元，以解決違反公平工作周的問題。