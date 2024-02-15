星巴克和美國銀行合作推出咖啡現金回饋方案

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-15 21:38

兩家公司發表聲明表示，美國銀行的 4500 萬持卡人中，任何將其帳戶與星巴克獎勵帳戶關聯的人，在這家咖啡連鎖店購買商品都將獲得 2% 的現金回饋。在星巴克每消費 2 美元，顧客將獲得一顆額外的「星星」，可用來兌換飲料、食品和其他產品。

美國第二大銀行美國銀行消費者和小企業獎勵主管納魯拉 (Shikha Narula) 表示：「我們希望成為它們所做的每筆交易的一部分，無論交易大小。」

星巴克的會員計畫始於 2009 年，根據該公司第 1 財季財報，該計畫擁有約 3430 萬獎勵會員，這些會員的購買額占其美國營收的絕大部分。

星巴克會員策略和行銷副總裁布茲 (Ryan Butz) 表示，與美國銀行的合作可為參與的客戶帶來「新價值和新效用」。