麥當勞CosMc’s直接叫板星巴克？分析師：威脅不大

股票研究公司 William Blair 認為，麥當勞 (MCD-US) 的新概念餐廳 CosMc’s 不會對星巴克 (SBUX-US) 造成太大威脅。

麥當勞開設連鎖子品牌 CosMc"s，主打咖啡、調味冰茶和雪酪等其他冷飲，並販售一些三明治、餅乾。這代表麥當勞將和星巴克、Dunkin" 等連鎖店成為競爭對手，搶奪下午時段提神飲料市占，並計劃 2024 年底前在都市區再另外開設 9 家門市。

麥當勞執行長 Chris Kempczinski 周三表示，這是價值 1,000 億美元的產品類別，其增長速度較其他 (非正式外出就餐細分市場) 更快，且利潤更豐厚。

麥當勞的新策略讓市場直接聯想到星巴克。咖啡連鎖巨擘星巴克近年來的銷售策略聚焦可客製化的冷咖啡飲料，因為這類飲料更受年輕消費者青睞且利潤更高，可提高下午的來客量。

然而，William Blair 分析師 Sharon Zackfia 認為，CosMc’s 對星巴克和 Dutch Bros 的威脅「相對較小」。

Zackfia 指出，CosMc’s 擁有卡布奇諾和藍莓生薑等飲品選擇，比星巴克同類飲料的價格便宜不了多少，星巴克大概再貴 7% 至 8%。由於 CosMc’s 和 Dutch Bros (BROS-US) 都只提供得來速服務，而且都專注於色彩繽紛的飲料，因此兩家店的顧客群可能重疊程度較高。

此外， CosMc’s 的得來速車道讓顧客在無須面對面互動下就能訂購和付款，這與星巴克和 Dutch Bros 強調客戶服務的得來速車道有很大不同。

雖然 CosMc’s 的菜單大致從全球各地麥當勞提供的菜單，但該公司高層表示，麥當勞現行餐廳不太可能導入 CosMc’s 的模式，因為客製化飲品需要時間，這會拖緩麥當勞的服務速度。

由於星巴克和 Dutch Bros 展店策略並未依賴麥當勞龐大的足跡，這意味至少短期內不會因此面對威脅。在開設 10 家試點店後，麥當勞計劃至少用一年的時間來決定 CosMc’s 是否值得擴大設點。

William Blair 對星巴克和 Dutch Bros 股票均給予「優於大盤」的評級。