鉅亨網編譯許家華 2024-01-31 08:37

星巴克 (SBUX-US) 周二 (30 日) 公布 2024 會計年度第一季獲利和營收均遜於華爾街預期，因為美國境內和國際銷售額均未達預期。然而，盤後股價經歷最初下滑後，逆轉上漲近 4%。

執行長 Laxman Narasimhan 在公司電話會議上表示，其連鎖店面臨的阻力包括在美遭到抵制，中國同業加強折價競爭力度。 該公司因此下調全年營收預期。

星巴克高層認為，第一季面臨的挑戰屬於暫時性質，但破壞性足以讓該公司下修全年銷售前景。財務長 Rachel Ruggeri 也表示，一月的銷售情況低於預期。

下修後的 2024 財年財測

EPS：年增 15% 至 20%

營收：年增 7% 至 10% (先前預期為年增 10% 至 12%)

全球同店銷售：年增 4% 至 6% ((先前預期為年增 5% 至 7%)

星巴克周二小幅收高 0.3%，盤後上漲 3.79%，報每股 97.65 美元。

FY2024 Q1 財報關鍵數據 vs 分析師預期 (LSEG 調查共識)

調整後每股獲利 (EPS)：90 美分 vs 93 美分

營收：年增 8% 至 94.3 億美元 vs. 95.9 億美元

純益：10.2 億美元或每股 90 美分 (去年同期為 8.552 億美元或每股 74 美分)

全球同店銷售額：年增 5% vs. 7.2% (StreetAccount 調查共識)

北美同店銷售：年增 5%

國際同店銷售：年增 7% vs. 13.2%

中國同店銷售額：年增 10%

Narasimhan 表示，北美同店銷售年增 5%，主要是因為顧客在飲料和食品上花費更多，但自去年 11 月中旬起，美國客流量落後，這是因消費大眾對星巴克在以哈戰爭中的立場有所誤解。但他稱銷售額的下降主要來自偶爾光顧的顧客，並非常客。針對常客，星巴克打算透過會員計畫和情人節新飲品進行促銷活動。

由於星巴克工人聯合會 (Starbucks Workers United) 在網上發文支持巴勒斯坦人，引發保守派的強烈反對而招來這場抵制。星巴克試圖切割該文，並以商標侵權起訴 SWU。

Narasimhan 去年 12 月也對員工發信，譴責錯誤訊息並希望讓星巴克擺脫爭議。

星巴克第一財季期間涵蓋最重要的購物假期，因其禮品卡銷售額通常高達數十億美元。Narasimhan 表示，第一財季消費者在禮品卡上儲值 36 億美元，打破其連鎖店紀錄。

在星巴克本土市場之外，其國際同店銷售額成長 7%，但低於預期的 13.2%，Narasimhan 表示，中東地區的銷售額因戰爭而下降。

中國是星巴克第二大市場，雖然第一財季同店銷售額增長 10%，但中國門市的平均售價卻下降 9%。 Narasimhan 表示，中國消費者「更加謹慎」。