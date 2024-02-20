輝達取代特斯拉 成華爾街交易量最大的股票

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-20 19:42

路透周二 (20 日) 報導，晶片製造商輝達 (Nvidia) 取代特斯拉成為華爾街交易量最大的股票，在成為市值第三大的美國公司之後，輝達的地位進一步提升，也進一步證明與人工智慧 (AI) 相關的押注對投資人來說是多麼重要。

不過，如果這家晶片製造商的營收成長未能達到投資者的高預期、破壞 AI 樂觀情緒推動的漲勢，則輝達在日常股票交易中的巨大占比可能會讓投資人更加脆弱。

輝達將於周三 (21 日) 美股盤後公布上季業績，是本周美股的重要焦點之一。一些策略師認為，如果沒有井噴式的報告，輝達今年迄今約 47% 的股價漲幅可能會逆轉。

在過去的 30 個交易日裡，輝達的股票平均每天換手約 300 億美元，超過馬斯克的特斯拉，後者同期平均每天換手 220 億美元。

LSEG 的數據顯示，自 2020 年以來，特斯拉一直主導著美國股市的日常交易，近年來特斯拉的成交額 (股票價格乘以交易數量) 多次超過 350 億美元。

上周五，輝達和另一家受惠 AI 熱潮的公司美超微 (SMCI-US) 的總交易量占美國 10 檔成交量最大股票的 40% 以上，其中包括特斯拉、Meta Platforms(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US)。

加拿大 Triple D trading 交易員 Dennis Dick 表示：「有人認為，這是交易新時代的開端，就像網路開端一樣，而輝達處於領先地位。」但他也警告，AI 相關股票的高成交量表明，散戶投資人和演算法交易員是基於動量而非基本面推動股價走高的，例如對未來收入成長的預期。

向輝達銷售 AI 相關伺服器元件的美超微，到 2024 年為止的市值已經成長兩倍多，達到 450 億美元。富國銀行 (WFC-US) 該股給予「中性」(equal-weight) 評等，稱其估值已經低估了「殷實的上漲空間」，此後該股從上周五的歷史高點下跌了 20%。