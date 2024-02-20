〈美股早盤〉Fed提前降息希望消退 主要指數開低

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-20 22:52

華爾街主要指數周二 (20) 開低，儘管沃爾瑪的樂觀基調開始美國零售業的財報，但對聯準會 (Fed) 提前降息的希望減弱打壓市場情緒。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 40 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數跌逾 180 點或跌逾 1%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 2.0%。

美股開盤前只要指數期貨走跌，最新企業財報和個股消息未能消除市場對利率持續走高和中國經濟步伐步履艱難的擔憂。

輝達 (NVDA-US) 周二盤前股價走低，該公司將於周三 (21 日) 盤後公布最新財報。Banque Syz 投資長 Charles-Henry Monchau 表示，該公司的業績可能是美股的一個轉折點。他指出，市場依賴為數不多的大型股來支撐走勢，倘若這些公司業績出於任何原因令投資人失望，股市就有回檔的風險。

另一方面，交易員近幾周已將聯準會 (Fed) 的降息預期從 3 月推遲至 6 月，因為多位官員警告不要對政策寬鬆抱持過度樂觀的預期，同時經濟數據繼續出人意料地走高。有些人甚至提出了進一步收緊的可能性，美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 上周五表示，Fed 下一步「很有可能」升息。

其他消息方面，金價小幅走高，至每盎司 2,027 美元左右。在重要的貿易通道紅海局勢持續緊張的背景下，美國西德州中質原油 (West Texas Intermediate) 價格維持在近 3 個月高點。

截至台北時間周二（20 日）22 時許：

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤股價上漲 5.32%，至每股 179.42 美元

美國零售巨擘沃爾瑪周二美股盤前公布 2024 會計年度第四季 (截至今年 1 月 31 日) 財報，由於去年底假日購物季消費者轉向其門市消費，該季營收、獲利均打敗華爾街分析師預期，此外電商部門銷售額也實現兩位數成長。

值得注意的是，沃爾瑪同日還宣布將以 23 億美元的價格收購智慧電視製造商 Vizio，以加速其廣告業務「Walmart Connect」的成長。該公司一直在擴大「Walmart Connect」和其他成長更快、利潤更高的非零售業務。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.83%，至每股 712.66 美元

美國晶片製造商輝達 (Nvidia) 取代特斯拉成為華爾街交易量最大的股票，在成為市值第三大的美國公司之後，輝達的地位進一步提升，也進一步證明與人工智慧 (AI) 相關的押注對投資人來說是多麼重要。

不過，如果這家晶片製造商的營收成長未能達到投資者的高預期、破壞 AI 樂觀情緒推動的漲勢，則輝達在日常股票交易中的巨大占比可能會讓投資人更加脆弱。

家得寶 (HD-US) 早盤股價上漲 0.72%，至每股 359.75 美元

家得寶上季銷售額較去年同期下降近 3%；但即使需求降溫，獲利和營收仍超出華爾街的預期。這家家居裝修零售商表示，預計 2024 財年的總銷售額將成長約 1%，即使比上年多出一周時間。相較之下，根據 StreetAccount，華爾街預期增幅為 1.6%。家得寶預計今年將開設約十幾家新店。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：