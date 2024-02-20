馬斯克：Neuralink首位人類病患能透過意念控制滑鼠

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-20 20:22

根據多家外媒周二 (20 日) 報導，Neuralink 公司的創辦人馬斯克昨日表示，第一個植入 Neuralink 大腦晶片的人類患者似乎已經完全康復，並且能夠用他們的意念控制電腦滑鼠。

馬斯克在社群媒體平台 X 說：「進展很好，病人似乎已經完全康復，我們沒有發現任何不良反應。病人可以透過意念在螢幕上移動滑鼠游標。」

馬斯克還說，Neuralink 現在正試著讓患者盡可能用意念點擊滑鼠游標，其中包括上下移動游標來拖動銀幕上的方框。

截稿前，Neuralink 沒有立即回覆進一步細節請求。該公司在 9 月獲得人體試驗招募批准後，上個月成功地將晶片植入了第一位人類患者體內。

Neuralink 表示，這項研究使用機器人將腦機介面植入大腦控制移動意圖的區域，並補充說最初的目標是使人們能夠用意念控制電腦游標或鍵盤。

馬斯克對 Neuralink 有著宏偉的抱負，稱其將促進其晶片設備的快速手術插入，以治療肥胖、自閉症、憂鬱症和精神分裂症等疾病。