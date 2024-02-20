投資人評估經濟展望 2年期美債殖利率下跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-20 18:08

美國公債殖利率周二 (20 日) 下跌，在周一 (19 日) 總統日休市後重新開盤，且經濟和利率前景的不確定性仍然存在。

美東時間凌晨 4 點 26 分，2 年期公債殖利率下跌 3.7 個基點至 4.619%。10 年期公債殖利率下跌 1.6 個基點至 4.279%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

由於高於預期的生產者物價指數 (PPI) 報告加劇了人們對黏性通膨的擔憂，美國國債殖利率上周五 (16 日) 攀升。

1 月 PPI 上漲 0.3%，高於《道瓊》調查經濟學家先前預期的 0.1% 漲幅。不包括食品和能源價格的所謂核心 CPI 上漲 0.5%，也高於預測的 0.1%。

在此之前公布的 1 月消費者物價指數 (CPI) 也超出預期，月率上漲 0.3%，年率上漲 3.1%。

這些數據向許多投資人展示，通膨可能比預期的更加持久，降息的時間可能比之前預期的更遠。

聯準會官員近幾個月多次表示，關於何時開始降息的決策將以數據為主導。他們表示，在降息之前，正在尋找更多通膨正在放緩的證據。

由於對升息對經濟影響的擔憂不斷蔓延，投資人一直希望降息宜早不宜遲。