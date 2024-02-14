投資人評估通膨前景 美債殖利率大漲後回跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-14 18:26

投資人消化最新的通膨數據並考慮其對利率的影響，美國國債殖利率周三 (14 日) 回落。

美東時間凌晨 5:20，10 年期美國公債殖利率繼周二 (13 日) 上漲 15 個基點後，下跌 2.1 個基點至 4.295%。2 年期公債殖利率下跌 4.6 個基點至 4.61%；周二該殖利率一度上漲多達 19 個基點。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

在 1 月消費者物價指數 (CPI) 數據高於預期後，美國公債殖利率周二飆升。

1 月物價較 12 月上漲 0.3%，年增 3.1%。先前接受《道瓊》調查的經濟學家預計物價將分別上漲 0.2% 和 2.9%。

該數據再次引發人們的擔憂，即降息時間可能會再往後拖延，而且今年降息的次數可能少於預期。聯準會官員最近幾周表示，在做出降息決定之前須關注經濟數據，以強化對通膨正在回到 2% 目標區間的信心。

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，交易員預計 3 月降息的可能性僅為 8.5%，低於幾周前的 80% 左右。

由於預期利率將在更長時間內保持在偏高水平，人們再次擔心利率上升可能導致經濟衰退；自 2022 年初聯準會升息周期開始以來，投資人一直都有這種擔憂。