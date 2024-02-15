投資人評估通膨和利率前景 10年期美債殖利率下跌

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-15 18:01

美國公債殖利率周四 (15 日) 下跌，投資者考量通膨和利率的下一步走勢，並關注聯準會發言人的評論和經濟數據。

美東時間凌晨 4:45，10 年期公債殖利率下跌 3.7 個基點至 4.23%。2 年期公債殖利率下跌 1 個基點至 4.568%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

周二 (13 日) 發布的最新消費者物價指數 (CPI) 顯示 1 月物價漲幅超過預期後，投資人開始權衡通膨和利率前景。

許多投資人認為，這代表降息可能要更長時間才會開始，因為聯準會官員最近幾周表示，他們正在尋找更多通膨放緩的證據，然後再降息。

然而，芝加哥 Fed 行長古爾斯比周三 (14 日) 表示，市場參與者不應過於擔心消費者物價指數 (CPI) 數據，指稱通膨正在放緩仍然「完全清楚」。他在外交關係委員會的活動上發表演說時也表示，他不會支持等到達到 2% 的通膨目標區間才開始降息。

更多聯準會官員將發表講話，其中可能包括有關貨幣政策前景的新暗示。

在數據方面，零售銷售數據以及 1 月進出口物價將於周四公布，同時也將公布每周初請失業金人數報告。