投資人評估最新經濟數據 美債殖利率走升

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-16 18:07

投資人考量最新經濟數據及其對聯準會貨幣政策的影響，美國公債殖利率周五 (16 日) 走高。

美東時間凌晨 5:00，10 年期公債殖利率上漲 2.7 個至 4.267%。2 年期公債殖利率上漲 4.2 個基點報 4.61%。

殖利率和價格呈反比關係，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周四 (15 日) 公布的數據顯示，1 月零售額下降 0.8%，遠超預期。先前接受《道瓊》調查的經濟學家預計將下降 0.3%。

同時，周四公布的最新每周初請失業金人數顯示勞動市場持續走強，從上期向上修正的 22 萬人下降至 21.2 萬人。

投資人一直在密切關注經濟數據，以尋找有關經濟是否放鬆的暗示，這可能暗示即將開始降息。

最近幾周市場參與者對何時降息以及降息多少充滿不確定性，同時也擔心升息對經濟的影響。聯準會官員多次表示決策將以數據為主導。

本周初的 1 月消費者物價指數月增 0.3%，年率 3.1%，略高於預期。