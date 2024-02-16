Fed公布2024年度銀行壓力測試情境

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-16 14:30

美國聯準會 (Fed) 周四 (15 日) 公布年度銀行壓力測試情境，將評估 32 家大型銀行在嚴重經濟衝擊下的表現，包含 10% 失業率和房地產價格暴跌。

2007 年至 2009 年金融危機後，Fed 開始對銀行進行年度壓力測試，並以此評估銀行需要多少資本才能保持健康的體質，以及他們能夠透過庫藏股和股利向股東返還多少資金。

繼三家銀行在去年倒閉後，今年的壓力測試勢必備受投資人、分析師和監管機構關注。

整體而言，Fed 今年的「嚴峻情境」大致與去年相同，包含房價下跌 36%、商業房地產價格下跌 40%，以及美國失業率上升 6.5 個百分點至 10%。

除此之外，今年的壓力測試還包含對銀行系統進行額外的「探索性分析」(exploratory analysis)，這將測試銀行對傳統測試以外的風險抵禦能力。Fed 表示，探索性分析不會影響資本要求。Fed 將在 2024 年 6 月公布整體壓力測試結果。

去年接受測試的 23 家銀行均順利通過考驗。結果顯示，在經濟嚴重衰退的情境下，它們將面臨總計 5410 億美元的損失，但資本仍較 Fed 要求的標準高出兩倍多。