美股重點新聞摘要2024年02月16日

今日操盤前瞻

美國 1 月營建許可、新屋開工、PPI、2 月密大消費者信心指數

新產能投資加持 應材本季營收展望佳 盤後勁揚逾 12%

Google 搜尋霸主讓座? OpenAI 傳將推新搜尋產品

《The Information》週四 (15 日) 引述消息人士報導，聊天機器人 ChatGPT 製造商 OpenAI 正在開發一款網路搜尋產品，將與 Google 競爭搜尋霸主寶座。 閱讀全文...

鮑爾下月赴美國會作證 聚焦通膨、大型銀行資本要求

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於下月在眾議院和參議院委員會作證，聽證會除了聚焦通膨議題外，還將針對大型銀行的資本準備要求計畫進行討論。閱讀全文...