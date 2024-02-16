美股重點新聞摘要2024年02月16日
鉅亨網新聞中心 2024-02-16 07:53
今日操盤前瞻
美股財報 (2/15 盤後)：應材 (AMAT)、Coinbase(COIN)、Roku(ROKU)
美國 1 月營建許可、新屋開工、PPI、2 月密大消費者信心指數
新產能投資加持 應材本季營收展望佳 盤後勁揚逾 12%
半導體設備大廠應用材料 (AMAT-US) 周四 (15 日) 公布上季財報優於預期，本季營收展望樂觀，帶動盤後股價大漲逾 12%。閱讀全文...
Google 搜尋霸主讓座? OpenAI 傳將推新搜尋產品
《The Information》週四 (15 日) 引述消息人士報導，聊天機器人 ChatGPT 製造商 OpenAI 正在開發一款網路搜尋產品，將與 Google 競爭搜尋霸主寶座。閱讀全文...
鮑爾下月赴美國會作證 聚焦通膨、大型銀行資本要求
美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將於下月在眾議院和參議院委員會作證，聽證會除了聚焦通膨議題外，還將針對大型銀行的資本準備要求計畫進行討論。閱讀全文...
彭博：中國晶片股有望成為華爾街的長期贏家
儘管華爾街許多人都在竭力避開中國股票，但一些分析師告訴客戶考慮中國本土晶片公司，不過要注意的是：可能需要一段時間才能看到好處。閱讀全文...
IEA 下修今年石油需求成長預測 估市場供應過剩
國際能源總署 (IEA) 周四 (15 日) 公布最新報告表示，全球石油需求成長正在失去動力並下調今年成長預測，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 以外的供應持續膨脹，可能讓油市全年處在過剩狀態。閱讀全文...
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