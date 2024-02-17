〈紐約匯市〉美上月PPI高於預期 美元指數持穩 周線連五紅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-02-17 05:55

美國公布上月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，提高市場對於聯準會 (Fed) 至少年中以前都不會降息的預期，美元指數周五 (16 日) 上揚，尾盤回吐升幅後持穩，周線連五紅。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 幾乎持平在 104.30，本周升近 0.2%，連續五周收高。

美國勞工部周五公布 1 月 PPI 月增 0.3%，為五個月來最大漲幅，年增率為 0.9%，超出市場預期。本周二 (3 日) 出爐的 1 月消費者物價指數 (CPI) 增幅也高於市場預估。

不過，美國日前公布 1 月零售銷售月減 0.8%，創下十個月來最大降幅，11 月和 12 月數據也遭到下修，暗示消費支出勢頭放緩。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 表示：「外匯方面的問題往往專注在這樣一個事實，即美國的實際經濟活動依舊存在不確定性。」

根據芝商所 (CME Group) 的 FedWatch 工具，聯邦基金期貨價格顯示 Fed 在 3 月降息的機率僅 10.5%，5 月的機率為 33.7%。年初時市場預期 3 月降息的機率為 79%。

截稿前，對 Fed 利率政策較敏感的 2 年期美債殖利率上漲 8.4 個基點至 4.652%。

Moneycorp 北美結構主管 Eugene Epstein 表示，穩健的美國就業市場、強於預期的經濟成長和通膨數據，表明美元可能會高於當前水平，不過，他認為美元更有可能出現盤整或是緩慢走高的情況。

其他貨幣方面，歐元微升 0.05% 至 1.0777 美元，英鎊微升 0.03% 至 1.2599 美元，澳幣升 0.2% 至 0.6533 美元。

日元貶 0.2%，至 150.19 日元兌 1 美元。日元兌美元匯價本周幾度觸及 150 大關，令市場對日本當局採干預措施阻貶日元的可能性保持警惕。對美國利率高度敏感的日元兌美元今年迄今已貶約 6.5%。

經濟數據的部分，受惡劣天氣影響，美國 1 月獨棟新屋開工量下滑 4.7%，但營建許可數上升意味著未來幾個月開工量可能出現反彈。

此外，2 月密大消費者信心指數小幅上升至 79.6，幾乎沒有變化，1 年期通膨預期則微升至 3%，匯市對此反應不大。

截至台灣時間周六 (17 日) 約 6:00 價格: