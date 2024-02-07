穆迪將紐約社區銀行評級調降至垃圾級

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-07 18:56

在大幅削減股利並提列準備金以應對與商業房地產相關的問題貸款、從而引起股東警惕後，紐約社區銀行 (New York Community Bancorp)(NYCB-US) 的信用評級被穆迪投資者服務公司 (Moody"s Investors Service) 調降至垃圾級。

穆迪在周二 (6 日) 的報告中寫道，該銀行正面臨「多方面」的金融風險和治理挑戰，將該公司的長期發行人評級調降至投資級別以下兩個子級至 Ba2。該評級公司表示，如果情況惡化，評級可能會進一步削減。

自從該行上周宣布削減股利並增加準備金以應對更嚴格的資本規則以來，該行股價已下跌約 60%；該行資產已突破 1000 億美元。

該行股價周二收在 4.20 美元，為 1997 年以來的最低水平；周三 (7 日) 盤前交易下跌 10%。

穆迪寫道，風險領導和審計職能是銀行的「第二道和第三道防線」，「穆迪認為，對銀行風險有深入了解的控制職能，是銀行信用實力的關鍵。」

被降評小時後，NYCB 表示預計這不會對其合約安排產生重大影響。它補充說，穆迪和其他公司對該銀行的存款評級仍為投資等級。

該行的流動性總額為 373 億美元，超過未保險存款，覆蓋率為 163%。受投保和抵押存款占存款總額的 72%。

穆迪表示，在評估是否再次調降評級時，會重點關注 NYCB 商業房地產投資組合、獲利、資本化和資金使用的前景。它將進一步評估治理，包括風險和資產負債表管理。