鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至22.81元，預估目標價為512.5元
鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.66元上修至22.81元，其中最高估值25.32元，最低估值19.2元，預估目標價為512.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|25.32(25.32)
|43.74
|42.04
|最低值
|19.2(19.2)
|26.35
|28.73
|平均值
|22.83(22.71)
|32.2
|35.69
|中位數
|22.81(22.66)
|32.5
|35.54
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|490,220,000
|592,004,500
|729,953,460
|最低值
|447,844,930
|463,008,320
|493,208,690
|平均值
|475,473,020
|534,016,240
|581,180,340
|中位數
|483,470,870
|533,125,500
|574,792,590
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|19.78
|59.98
|35.76
|16.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|537,191,932
|535,238,735
|412,780,439
|351,330,493
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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