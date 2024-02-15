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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至22.81元，預估目標價為512.5元

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:11

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.66元上修至22.81元，其中最高估值25.32元，最低估值19.2元，預估目標價為512.5元。

市場預估EPS

預估值 2023年(前值) 2024年 2025年
最高值 25.32(25.32) 43.74 42.04
最低值 19.2(19.2) 26.35 28.73
平均值 22.83(22.71) 32.2 35.69
中位數 22.81(22.66) 32.5 35.54

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 490,220,000 592,004,500 729,953,460
最低值 447,844,930 463,008,320 493,208,690
平均值 475,473,020 534,016,240 581,180,340
中位數 483,470,870 533,125,500 574,792,590

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 19.78 59.98 35.76 16.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		 537,191,932 535,238,735 412,780,439 351,330,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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