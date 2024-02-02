〈台股盤中〉封關倒數押寶味濃 站上萬八 AI、散熱、IC設計最得意
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-02 10:47
台股封關倒數第二天，台股今 (2) 日早盤在台積電上漲領軍之下，台股收復萬八，最高漲至 18059.07 點，雖一度跌至萬八以下，但仍在萬八附近震盪，預估成交量放大至 3800 億元。除台積電之外，AI PC、散熱以及 IC 設計族群皆為今天站上萬八功臣。
觀察值股表現，台積電 (2330-TW) 早盤上漲 4 元，但隨後漲幅收斂在平盤附近震盪，聯發科 (2454-TW) 小漲 0.11%，台達電 (2308-TW) 漲 1.23%，鴻海 (2317-TW) 跌 0.97%，日月光投控 (3711-TW) 跌 1.88%。
AI PC 相關概念股今天反彈回升，麗臺 (2465-TW) 強漲 8.58%，技嘉 (2376-TW) 漲 6.54%，緯穎 (6669-TW) 漲逾半根停板，微星 (2377-TW) 漲 4.08%，廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 漲逾 3%，英業達 (2356-TW)、華碩 (2357-TW) 也都有所表態。
散熱族群今天續強，雙鴻 (3324-TW) 強攻漲停鎖住 425 元，建準 (2421-TW)、尼得科超眾 (6230-TW) 漲逾 8%，奇鋐 (3017-TW)、力致 (3483-TW) 漲 3%，泰碩 (3338-TW) 漲 2.8%。
IC 設計類股同樣紅通通，安國 (8054-TW)、安格 (6684-TW) 紛紛強攻漲停，晶相光 (3530-TW) 漲 7.63%，海德威 (3268-TW) 漲 6.04%，芯鼎 (6695-TW) 漲逾半根停板，鈺太 (6679-TW)、祥碩 (5269-TW) 也都有所表現。
不過今天航運股表現較弱，長榮 (2603-TW) 跌 3.82%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 跌逾 2%。散裝貨櫃方面，新興 (2605-TW)、志信 (2611-TW)、裕民 (2606-TW)、亞航 (2630-TW) 皆走弱。
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