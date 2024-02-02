〈台股盤中〉封關倒數押寶味濃 站上萬八 AI、散熱、IC設計最得意

台股封關倒數第二天，台股今 (2) 日早盤在台積電上漲領軍之下，台股收復萬八，最高漲至 18059.07 點，雖一度跌至萬八以下，但仍在萬八附近震盪，預估成交量放大至 3800 億元。除台積電之外，AI PC、散熱以及 IC 設計族群皆為今天站上萬八功臣。