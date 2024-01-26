台股大盤指數今 (26) 日開低走高，開盤後下挫超過 50 點，雖然隨後翻紅，但盤中再度翻黑，失守 18000 點大關，在平盤附近遊走。權值股靠台積電支撐台股，金融股也獲買盤，但 AI 類股臉綠拉回，盤勢持續進入狹幅震盪走勢，預估成交量 2800 億元。