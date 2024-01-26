〈台股盤中〉AI股臉綠 大盤失守萬八震盪 台積電、金融股撐盤
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-01-26 10:47
台股大盤指數今 (26) 日開低走高，開盤後下挫超過 50 點，雖然隨後翻紅，但盤中再度翻黑，失守 18000 點大關，在平盤附近遊走。權值股靠台積電支撐台股，金融股也獲買盤，但 AI 類股臉綠拉回，盤勢持續進入狹幅震盪走勢，預估成交量 2800 億元。
今天權值股靠台積電 (2330-TW) 撐盤，台積電漲 2 元，漲幅 0.31%。鴻海 (2317-TW) 漲 0.98%，台達電 (2308-TW) 漲 1.23%。但聯發科 (2454-TW) 下挫 12 元，跌幅 1.27%，聯電 (2303-TW) 更跌 4.02%。
金融股在盤中也獲買盤拉抬，玉山金 (2884-TW)、兆豐金 (2886-TW)、永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、華南金 (2880-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰金 (2882-TW) 都紅通通。
英特爾下修第一季財測，加上今年需求回溫不明顯，盤後重挫 10%，拖累台股 AI 類股今天表現綠油油。華碩 (2357-TW)、仁寶 (2324-TW) 大跌超過 4%，緯創 (3231-TW)、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、欣興 (3037-TW)、微星 (2377-TW)、宏碁 (2353-TW)、光寶科 (2301-TW) 皆跌逾 2%，奇鋐 (3017-TW) 跌 1.8%。
觀光類股今天表現亮眼，夏都 (2722-TW) 漲勢凌厲，大漲 4.4%，王品 (2727-TW)、寒舍 (2739-TW)、新天地 (8940-TW) 漲逾 2%，雲品 (2748-TW)、鳳凰 (5706-TW)、晶華 (2707-TW) 也都有所表現。
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