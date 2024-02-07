AI股大攻略！AI組裝股能重返榮耀嗎？

鉅亨網新聞中心 2024-02-07 14:30

元月份 AI 相關個股表現紅通通，除了 2023 年 12 月開始飆漲的 AI PC、AI 手機股如華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、聯發科 (2454-TW）、1 月的 IP 股 (以下簡稱「新 AI」）之外，去年 5 月至 7 月大漲過一波的 AI 組裝股，如廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW)、緯創 (3231-TW)、緯穎 (6669-TW)，這些「老 AI」近期也再度發動攻勢，然而，不少投資人都很關心去年被套牢這麼久的「老 AI」能否續創新高？現在是否還值得買進？大華國際投顧阮蕙慈分析師提供一些要點供投資人參考。

首先，去年至今領漲的 AI 股最大差異在於 2023 年是以「雲端 AI」為主，2024 年則是「邊緣 AI」為主。2023 年初火紅的 Chat GTP 屬於生成式 AI，需要龐大的資料庫來支持快速回應及反覆回饋的需求，因此需要很大量的雲端伺服器，這也是去年五月至七月廣達、技嘉、緯創、緯穎股價飆漲的主因。

以 (3231-TW) 緯創為例，以前主要代工 NB、PC 及消費性電子產品為主，歷年來 EPS 都在 2-4 元，股息殖利率雖高，但成長力有限，因此本益比過去長期多在 8-11 倍之間；由於股價 = EPS*PE，因此緯創過去長期股價大約在 20-40 元之間遊走。2023 年挾 AI 伺服器的高成長潛力，本益比一度跳升到 20 倍，股價最高漲到了 161.5 元！可惜隨後一路下跌，讓不少投資人套牢長達半年。

阮蕙慈分析師表示，若以今年最新的狀況來看，目前法人平均預估緯創 2024 年 EPS 約為 6.45 元，最樂觀估到 8.28 元，平均數字和樂觀版的 20 倍本益比，相當於股價約 130 元和 165 元，20 倍本益比恐怕是大壓，除非「老 AI」在 EPS 成長性方面出現更大的機會，或突破法人目前的預估。

這樣的機會並非沒有！台積電的 COWOS 產能開出、缺貨開始紓解，因此 AI 伺服器相關公司營收在今年第二季有機會大幅跳升。

但是也有威脅，包括市場傳出 B100 需求不如預期的雜音，以及之前缺貨時有重複下單的疑慮，再加上因為組裝的門檻不高、競爭較激烈所以訂單分配上也會有變數。也就是說，第二季營收預期會有利多，這涵蓋之前缺晶片的遞延訂單，但營收高峰後，接單能不能突破去年 5-7 月時市場對今年的預估，要從這批出貨後接下來的新接單來觀察，獲利要能上修，股價才能衝破 20 倍的關卡，因為獲利上修表示本益比的自然下降。

此外，要留意廣達、技嘉、緯創這些組裝為主的大廠，過去毛利率都不高，過往經驗即便是 NB、智慧型手機起飛的年代，組裝廠的毛利仍然是提升有限，不過各家廠商仍略有不同，詳細的分析內容，可參考阮蕙慈分析師的解說影片。

採訪來源: 大華國際投顧阮蕙慈分析師

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