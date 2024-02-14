鉅亨速報 - Factset 最新調查：世芯-KY(3661-TW)EPS預估上修至44.13元，預估目標價為4056元
鉅亨網新聞中心 2024-02-14 17:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對世芯-KY(3661-TW)做出2023年EPS預估：中位數由43.87元上修至44.13元，其中最高估值47.49元，最低估值41.51元，預估目標價為4056元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|47.49(47.49)
|98.93
|175.19
|最低值
|41.51(41.51)
|54.57
|83.27
|平均值
|44.11(44.04)
|74.8
|112.18
|中位數
|44.13(43.87)
|72.31
|101.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|30,515,000
|53,798,000
|98,195,000
|最低值
|29,321,500
|38,940,000
|46,267,000
|平均值
|29,669,250
|44,913,040
|64,809,280
|中位數
|29,503,000
|43,700,000
|64,456,730
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|25.69
|21.34
|13.61
|7.2
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,725,204
|10,428,276
|7,078,919
|4,331,956
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3661/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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