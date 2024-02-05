歐元區去年12月PPI降至-10.6% 本月投資人信心升至4個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-05 21:22

歐盟統計局 (Eurostat) 周一 (5 日) 公布去年 12 月生產者物價指數 (PPI) 報告，由於能源價格較去年同期暴跌 27.5%，該數據依舊下滑迅猛。另外，同日公布的一份報告顯示，歐元區 2 月投資信心連續第四個月改善，升至去年 4 月以來新高，不過德國經濟表現依舊疲軟，現在解除警告可能為時過早。

具體來看，歐元區去年 12 月 PPI 年增速下滑 10.6%，超出市場預期的 - 10.5% 與前值得 - 8.8%，年增幅已經連續第八個月下降；按月來看下滑 0.8%，符合市場預期，比前值的 - 0.3% 進一步擴大。

歐元區 12 月 PPI 年增速度較去年同期下滑迅猛的主要原因是能源價格暴跌，其中能源價格暴跌 27.5%、中間產品價格下跌 4.9%，而資本財 (如機械、工具或建築物) 和耐久性消費品價格均上漲，分別上漲 2.8、3.0%，非耐用消費品價格上漲 3.2%。

至於單月增幅方面，歐元區去年 12 月能源價格下降 2.3%、中間產品價格下降 0.3%，而資本財和耐用消費品價格維持穩定，非耐用消費品價格上漲 0.1%。扣除能源後，12 月 PPI 季減了 0.2%。

按國別來看，去年 12 月 PPI 跌幅最大的國家是愛爾蘭 (-12.0%)、荷蘭 (-1.8%) 和愛沙尼亞 (-1.4%)，而漲幅最大的國家是希臘 (+1.0%)、比利時 (+0.5%)、賽普勒斯和盧森堡 (皆為 + 0.3%) 以及法國 (+0.1%)。

先前發布的消費者物價指數 CPI 數據也有所降溫，1 月歐元區 CPI 從去年 12 月份的 2.9% 降至 2.8%，為 2023 年 11 月以來新低，但高於市場預期的 2.7%，也高於歐洲央行 (ECB)2% 的目標。另外，同日公布的採購經理人指數 (PMI) 顯示，歐元區 1 月服務業 PMI 終值為 48.4，為 3 個月來新低。

此外，同日出爐的歐元區 Sentix 指數從 1 月的 - 15.8 升至 2 月的 - 12.9，高於市場預估的 - 15.0，創下去年 4 月以來新高。然而，歐元區的經濟火車頭德國經濟仍然疲弱，拖累整個地區。

其他數據方面，歐元區 2 月預期指數自 1 月的 - 8.8 升至 - 5.5，為連續第五個月改善，也是自 2023 年 2 月以來新高；歐元區 2 月現狀指數也從 1 月的 - 22.5 升至 - 20.0，為連續第四個月攀升。

漢堡商業銀行首席經濟學家 CyrusdelaRubia 評歐元區 1 月服務業 PMI 指出，考慮到 PMI 物價指數的飆升，ECB 在降息方面的猶豫不決變得更加清晰。由於服務業的投入和產出物價都在上升，央行不願放寬貨幣政策。然而，該行處於一個棘手的境地。