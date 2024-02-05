李在鎔被控不正當交易及操控股價案 一審判決無罪

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 18:50

南韓三星電子會長李在鎔在有關 2015 年合併的案件中，被控不正當交易、操控股價及瀆職，首爾中央地方法院周一 (5 日) 一審判決他無罪。

這項裁決至少讓一些原本預計會被判緩刑的分析師感到意外，但它可能有助於李在鎔更加自由地領導南韓最大的企業集團。

南韓 Catholic University 商業教授 Kim Ki-chan 表示，對企業家和商界領袖來說，他們的工作是推動創新和創造就業機會，但由於法律風險，三星已經 9 年沒有做多少事情了。他補充說，由於李在鎔的法律問題，三星電子已經變得官僚主義和厭惡風險。

55 歲的李在鎔和其他前高管，被指控策畫三星兩家子公司三星物產和第一毛織的合併，但其方式侵犯了少數股東的利益。在合併之前，李氏家族和相關實體控制第一毛織，但不控制三星物產。

南韓檢方指控，李在鎔和三星集團戰略室高層散布虛假市場消息、大量採購相關公司的股票、非法遊說，藉此壓低三星物產的股價，導致其他投資人承受損失。

南韓檢方向法院求處李在鎔 5 年徒刑與 5 億韓元罰款。李在鎔否認有任何不當行為，辯稱他和其他高階主管的行為是基於相信合併將使股東受益。

首爾中央地方法院今天判決，認為無法就證據斷定所控罪名，所有 14 名被告均無罪釋放。檢方可能會再上訴。

主要反對黨民主黨議員 Park Yong-jin 在臉書上發文譴責這項裁決，並表示李在鎔的繼任是不公平的，為了公平的市場經濟利益，不應保護企業集團負責人。

南韓最大的企業集團仍然由其創始家族擁有和控制，長期以來，公眾對這些企業的眾多醜聞感到憤怒，但也認識到這些家族對國家的經濟成功負有大部分責任。

截至 9 月底，李氏家族及相關實體擁有三星電子 20.7% 的股份。