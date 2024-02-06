澳洲央行維持利率不變 稱打擊通膨仍是政策重點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-02-06 13:40

澳洲央行周二 (6 日) 維持利率不變，暗示仍有可能進一步收緊政策，這打擊了市場對未來降息的預期，並推高澳元和債券殖利率。

澳洲央行周二決定將現金利率維持在 12 年高點 4.35%，符合經濟學家預期，利率制定委員會在會後聲明中表示，「不能排除進一步升息的可能性」。

澳洲央行總裁 Michele Bullock 指出，抑制通貨膨脹仍然重要，並且需要堅持到底。

她為澳洲央行去年 11 月意外升息進行了辯護，並指出，這是為了防範通膨上行風險。 她表示，風險現在看來「相當平衡」。

澳元兌美元上漲 0.5%，至 65.17 美分，而政策敏感的三年期債券殖利率上漲 4 個基點，至 3.72%，因為交易員削減了降息押注。

數據顯示，市場認為 6 月下降的可能性，從先前的 50% 左右下降到 40% 左右。

道富環球市場亞太區宏觀策略主管 Dwyfor Evans 表示，一系列評論比預期略顯鷹派，尤其是在近期通膨數據疲軟之後。 「這當然不是一些人預期的中立至鴿派的報告。」