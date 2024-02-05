鮑爾上節目談貨幣政策 Fed傳聲筒撰文點出關鍵

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-05 21:00

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Fed) 在 2 月 1 日貨幣政策會議後接受哥倫比亞廣播公司 (CBS)《60 分鐘》(60 Minutes) 節目記者 Scott Pelley 的採訪，訪談於於 2 月 4 日星期日播出。

有「Fed 傳聲筒」之稱的華爾街日報 (WSJ) 記者 Nick Timiraos 周一 (5 日) 撰文指出，Fed 現在的重點轉已經轉向何時開始降息，而穩健的經濟成長意味著他們完全不必倉促做決定。

不會等到通膨達到 2% 才降息、對通膨降溫有信心

Nick Timiraos 強調，鮑爾對通膨的看法可以幫助市場判斷 Fed 的降息時間，鮑爾強調了兩點：一是不會等到通膨率達到 2% 才降息、二是希望對通膨下降到 2% 有更大的信心。

鮑爾說：「事實上，我們現在正積極考慮未來降息，以 12 個月為基礎，通膨不是在 2%，是在 2% 至 3% 之間。我們希望對通膨下降到 2% 有更大的信心。我認為委員會不太可能在 7 周後的 3 月會議上及時達到那樣的信心水準。」

他還說：「沒有容易、簡單、明確的道路。我們認為經濟狀況良好，我們認為通膨正在下降，但我們想多一點信心，相信通膨的下降是可持續的。」

非農超預期 美國經濟仍有彈性

在 1 月的會議上，Fed 連續四次暫停升息，將利率維持在 5.25% 至 5.50% 的區間，利率仍維持在 2001 年以來的最高水準。鮑爾則直言，3 月不太會降息，市場對 3 月降息的押注大幅降溫。

Nick Timiraos 認為，在一年前，許多經濟學家和 Fed 內部官員都預估，Fed 或許需要將利率提高到可能導致失業率上升的水準，從而使得經濟降溫，面臨衰退風險。但現在即使在薪資和物價上漲放緩的情況下，美國經濟成長仍表現出令人驚訝的彈性，顯示官員或許認為，經濟能夠實現軟著陸，避免出現急劇下滑的情況。

美國勞工部上周五公布的 1 月非農業數據遠超預期，新增就業人數為 35.3 萬人——幾乎是經濟學家預測的一倍，也給降息預期潑冷水。儘管有些人仍然認為未來經濟有廣泛放緩的風險，但有些人則指出，持續的消費強勁對經濟是有利因素。

Nick Timirao 指出，鮑爾去年 12 月曾表示，Fed 的政策利率「已完全進入限制性區域」。自那次會議以來，通膨持續下降。根據 Fed 首選的通膨指標，12 月扣除和能源價格的通膨核心個人消費支出 (PCE) 物價指數年漲幅降至 2.9%。

樂觀看經濟展望

值得注意的是，鮑爾在節目中坦言對美國經濟的前景看法總體較為樂觀，但也指出現在說經濟已經實現軟著陸還為時過早，央行在這方面還有很多工作要做。

Nick Timirao 直言，Fed 的行動始終會改變經濟，從而改變政治，而且由於過去幾年通膨和利率的異常走勢，這種可能性今年會有所增加。