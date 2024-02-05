傳AI晶片需求強勁 迫使華為放慢智慧手機生產

鉅亨網編譯段智恆 2024-02-05 20:26

路透周一 (5 日) 援引知情人士消息報導，由於市場對華為人工智慧 (AI) 晶片的需求飆升，再加上製造方面的限制，迫使該公司優先考慮生產 AI 晶片，放慢其高階智慧型手機 Mate 60 的生產速度。

據悉，華為採用一家工廠生產昇騰 (Ascend)AI 晶片和麒麟晶片，由於成品良率低進而影響產量，其中華為 Mate 60 手機搭載麒麟晶片，與蘋果的 iPhone 相互競爭。

在美中兩國關係緊張、全球競相發展 AI 之際，華為將手機的優先順序排到第二位。在這之前，華為睽違 3 年多來，再度奪回中國智慧手機銷量第一的寶座。

對於上述報導，華為拒絕置評請求。

路透報導出，自美國於 2019 年實施制裁切斷華為取得先進晶片製造設備的管道以來，難得看到華為面臨挑戰，這也說明美國限制向中國銷售 AI 晶片的影響。去年 10 月美國最新限制措施迫使中國客戶轉向國內替代品前，輝達 (NVDA-US) 擁有 9 成中國市占。

另一方面，報導還提到，中國政府已經啟動一項計畫，提高中國在運算能力方面的地位。據悉，這不僅刺激地方政府推出數據中心專案，同時也提振公眾和民間企業對昇騰系列晶片的需求。