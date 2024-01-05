美股七巨頭開年連四跌 創一個月來最長連跌紀錄

美股科技「七巨頭」連跌 4 個交易日，創一個月來最長連跌紀錄。去年炙手可熱的美股大型科技股今年開年卻全線潰敗；其中，蘋果 (AAPL-US) 本周更是屢遭投行調降評級，明顯遭到利空打壓。

截至周四 (4 日)，包括蘋果、亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)、Meta (META-US)、輝達 (NVDA-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 在內的所謂美股科技「七巨頭」連跌 4 個交易日，創一個月來最長的連跌紀錄。根據 Refinitiv 的數據，光是今年前 2 個交易日，「七巨頭」市值就跌去 3160 億美元，截至周四更進一步擴大至近 4000 億美元。

基金經理人表示，目前還難以確定「七巨頭」去年的漲勢是否完全結束，但經歷如此迅猛漲勢後出現回調是合情合理。技術面上，這些股票今年面臨的第一個測試 21 日均線。亞馬遜、Meta、特斯拉、微軟和輝達都在該線附近尋找支撐。

不僅「七巨頭」，不少其他科技股也面臨類似問題。例如，ELF Beauty (ELF-US)、Datadog (DDOG-US) 和 ServiceNow (NOW-US) 也在測試各自的 21 日均線，而 DraftKings (DKNG-US) 已經跌落 50 日均線。

除了技術面上的調整和阻力外，本周發布的「鷹派」聯準會會議記錄顯示，政策制訂者仍然「高度關注通膨風險」，讓投資人削減聯準會開始大幅降息的看法， 也拖累了「七巨頭」的走勢。根據芝加哥商品交易所的 Fedwatch 工具，交易員預計到年底將降息 25 個基點 6 次。

Scope Markets 分析師馬宏尼 (Joshua Mahony) 表示：「目前市場預計降息 150 個基點的可能性仍然存在疑問，聯準會在一定程度上試圖管控這些過度預期。因此可能會看到一些科技股進一步獲利回吐。」

蘋果股價本周遭遇利空打壓。投行 Piper Sandler 周四將其評級從「加碼」下修至「中性」，將目標價調降 15 美元至 205 美元，理由是擔心 iPhone 的庫存水平和銷量成長率見頂。由於宏觀環境趨弱，該行分析師庫瑪 (Harsh Kumar) 預測蘋果將面臨挑戰，強調高利率對蘋果整體業績的影響。

蘋果今年第一周市值累計蒸發約 1700 億美元，股價創 8 周來新低。

庫瑪的觀點與巴克萊分析師龍恩 (Tim Long) 不謀而合。後者本周也將蘋果的股票評級下修至「減碼」。投行 Baird 最近也表示蘋果股價可能被高估。根據 LSEG 統計，在本周評級屢遭調降後，分析師對蘋果的看跌水準達到至少 2 年多來最高。

龍恩也不看好 iPhone 銷售前景。他表示，即使在今年底蘋果推出 iPhone 16，iPhone 銷量的疲軟也可能繼續，因為預計這款手機不會比目前的型號有太多重大升級。與 2022 年相比，蘋果的 iPhone 營收在 2023 年減少約 50 億美元。由於消費者感受到通膨和利率上升帶來的壓力，蘋果 Mac、iPad 和穿戴式裝置的銷售量也有所下降。

另一方面，蘋果的服務業務收入從 2022 年的 781 億美元躍升至 2023 年的 852 億美元。然而，龍恩表示，未來幾年該領域的成長也將開始放緩，「預計 2024 財年和 2025 財年服務業務成長將分別為約 10% 和 8%，遠低於先前約 20% 的成長預期。」

雖然本周利空不斷，但蘋果目前仍是全球市值最高的公司，市值仍超過 2.8 兆美元，至少仍有 27 名分析師給予「買進」或更高評級，對蘋果的平均目標價為 200 美元。