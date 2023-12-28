七巨頭帶動今年美股漲勢 明年主導角色恐轉弱

隨著美股強勁的一年結束，基金經理人在 2024 年面臨重大的選擇：繼續持有少數推動股指走高的大型成長和科技公司，或者投資市場中其他股票。

所謂的「七巨頭」：蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、輝達 (NVDA-US)、Meta Platforms (META-US) 和特斯拉 (TSLA-US)，股價在 2023 年分別飆升 50% 至 240% 不等，成為市場上最有價值的投資之一。

由於它們在標普 500 指數中的權重較大，這七家公司對今年標普指數 24% 漲幅的貢獻近三分之二。美國銀行全球研究部最新調查的基金經理人表示，持有這些股票是市場「最擁擠」的交易。

但近幾周來，對聯準會明年降息同時經濟避免衰退的預期，喚醒了市場的其他部分。同時，部分投資人表示，七巨頭的大幅上漲可能導致它們估值過高或容易遭到獲利了結。

Janus Henderson Investors 全球技術與創新團隊投資組合經理人克夫斯基 (Jonathan Cofsky) 表示：「當指數中的七家大型公司全部上漲時，這對市場有利。」「但我認為市場其他領域可能有更多機會，具體取決於利率和經濟。」

阿波羅集團的數據顯示，今年標普 500 指數中有 72% 的股票表現不及大盤，比率創歷史新高。

然而，跡象顯示漲勢正在擴大。等權標普 500 指數在今年大部分時間表現落後之後，12 月上漲 6.8%，而加權標普 500 指數則上漲 4.5%。

同時，先前表現低迷的小型股羅素 2000 指數在 12 月飆升約 14%，預計將創下 3 年來的最大單月漲幅。

隨著七巨頭在標普 500 指數中的權重不斷增加，如果其他股票不彌補這一空缺，一旦這些股票表現糟糕可能會給大盤帶來麻煩。

明年股市的其他重要因素包括通膨是否持續下降、聯準會是否能以市場預期的速度降息，以及美國經濟的持續韌性。11 月美國總統大選臨近也可能加劇市場波動。

對新興人工智慧 (AI) 技術商業潛力的興奮，也推動一些大型企業 2023 年的發展，包括輝達和微軟，它們的股價分別上漲 238% 和 56%。

另一個因素是獲利能力：根據 LSEG 數據，七巨頭預計 2023 年總獲利將成長 39.5%，而標普 500 指數其他公司的獲利將下降 2.6%。預計它們的獲利成長將在 2024 年再次跑贏大市，但幅度會比較小。

但七巨頭在上漲後整體估值更高。根據 LSEG Datastream 的數據，它們的平均遠期本益比為 33.6 倍，而標普 500 指數的本益比為 19.8 倍。

Vontobel Quality Growth Boutique 投資長本肯多夫 (Matt Benkendorf) 表示：「它們是非常高調地邁入新的一年。」

BMO 資本市場策略師貝爾斯基 (Brian Belski) 建議投資人來年「什麼都買一點」，因為他「預計個股參與度將大幅擴大」；而 2023 年的參與度與歷史水平相對較小。

其他人則認為七巨頭將繼續吸引投資者，預期它們能重現強勢。

F/m Investments 資深投資組合經理人比多 (Francisco Bido) 表示，七巨頭在標普 500 指數中的主導地位，意味著它們被共同基金和 ETF 廣泛持有，並且可能會隨著資金從場外資金轉向股票而受益。