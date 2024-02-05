智原攜手英特爾與Arm 開發18A 64核系統單晶片

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-05 16:39

ASIC 業者智原 (3035-TW) 今 (5) 日宣布與 Arm 和英特爾 (INTC-US) 合作，開發基於英特爾 18A 製程的 64 核 SoC，該 SoC 整合 Arm Neoverse 運算子系統(CSS)。這解決方案能簡化 SoC 架構的前端設計流程，縮短晶片開發週期，預計 2025 年上半年推出，搶攻大規模數據中心、邊緣基礎架構和先進 5G 網路市場。

智原表示，該顆 Arm SoC 將採用智原新一代 SoC 平台核心，可協助客戶加速數據中心伺服器及高性能運算 (HPC) 相關 ASIC 和客製化 SoC 的開發，並進一步整合 Arm Total Design 生態系統的周邊 IP，確保在英特爾 18A 製程順利進行和通過驗證。

智原總經理王國雍表示，作為 Arm Total Design 的設計服務合作夥伴，智原戰略性鎖定最先進的技術節點，以滿足未來應用的不斷演進需求，此次宣布新的 SoC 平台將發揮 Arm Neoverse 和英特爾 18A 的技術優勢，將使公司的 ASIC 和 DIS(晶片實體設計服務) 客戶受益，加快頂尖數據中心及高性能運算應用的上市時間。

Arm 資深副總裁暨基礎設施事業部總經理 Mohamed Awad 表示，AI 進步和整個基礎設施中資料量的激增，凸顯 Neoverse CSS 的重要性，以及類似 Arm Total Design 的生態系統來加速創新的必要性，相當興奮看到智原和英特爾等領先企業，透過基於 Neoverse CSS 的 SoC，成為投入 Arm 客製化晶片開發的先驅，也期待這項創新在推動數據中心和高性能運算應用上的發展。