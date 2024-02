近期北美暴風雪頻傳,又正值 AM 傳統旺季拉貨期間,東陽指出,碰撞件需求湧現,AM 事業 1 月合併營收 17.09 億元,年增幅高達 64%,創單月最高。

法人指出,近期東陽客戶拉貨動能依舊強勁,考量東陽正持續受惠北美 AM 副廠件滲透率提高,第一季營收仍能保持旺季高檔水平,惟須留意,近期匯率不友善,還有海運風險議題干擾。

展望 2024 年,考量北美保險公司全面性採用 AM 副廠件,令東陽 AM 業務能擴大受惠,法人上修其年度 AM 營收增速至 9%,持續挹注營運動能。