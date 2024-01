汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (15) 日公布 12 月自結合併稅前盈餘 3.12 億元 ,年增達 2.6 倍,全年稅前盈餘 38.14 億元,年增 47%,每股稅前盈餘(EPS) 6.33 元,寫史上新高紀錄。

東陽表示,儘管 12 月單月匯兌損失 9756 萬元,獲利仍較前一年度同期成長 2.6 倍,創同期新高。

而東陽去年全年稅前盈餘 38.14 億元,年增 47%, EPS 6.33 元,也創下新高紀錄。

東陽表示,目前正值傳統旺季,客戶訂單持續升溫,不斷拓增產能、同時積極優化產品組合,全力滿足客戶一次購足需求,整體競爭力提升。

法人指出,展望 2024 年,由於北美保險公司全面性採用 AM 副廠件,令東陽 AM 業務能擴大受惠,對東陽年度 AM 營收增速上修 9%,中國 OEM 營收增速則維持 3.6% 的估值。

法人看儘管匯率環境不如之前友善,但 AM 產品經認證品項的出貨比重增加,產品組合優化,加上 OEM 業務繼續改善,將能彌補匯率的負面影響,樂觀估東陽今年獲利有望續創高。