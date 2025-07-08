淡季效應+關稅衝擊 東陽6月營收降至近1年半低點
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於處傳統旺季加上關稅不確定因素干擾，汽車零組件大廠東陽 (1319-TW) 今 (8) 日公布 6 月合併營收 17.53 億元，月減 2.71%，年減 9.33%，為 2024 年 3 月以來低點；累計上半年合併營收 131.85 億元，年增 6.67%，仍創同期新高。
東陽指出，6 月面對國際關稅、匯率等政策不確定因素的挑戰，又逢 AM 市場傳統淡季效應，不過，仍持續專注做強本業競爭力，穩健推動全球產能布局。
其中，東陽 AM 事業 6 月合併營收 12.69 億元，上半年營收 101.63 億元，年增 11%，再度刷新同期新高紀錄。
東陽說明，以美國德州廠作為北美市場關鍵據點，正持續進行擴廠、升級產線，以強化北美在地化快速補貨供應系統、拉近與客戶距離，穩固 AM 市場領導地位。
同時，台南科工廠與七股廠持續興建中，為未來 3-5 年 AM 市場的成長做好準備。
此外，東陽 OEM 事業 6 月合併營收 4.84 億元，上半年合併營收 30.22 億元，也不斷進行資源整合、整理整頓、汰弱留強，打造更具韌性的 OEM 競爭力。
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