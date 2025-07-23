鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-07-23 08:40

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根據日本《讀賣新聞》週三（23 日）報導，身陷執政危機的日本首相石破茂，已將自己的政治未來與與美國的關稅談判進展緊密掛鉤，一旦談判結果明朗，石破將決定是否辭去首相一職。

石破茂面臨下台壓力！日本與美國達成關稅協議成關鍵轉折點。(圖：REUTERS/TPG)

據報導，石破茂週二（22 日）晚間向親信表示，他會在貿易談判有結果後，說明自己將如何為選舉失利負責，並已計劃在談判結果出爐後召開記者會。

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石破在解釋留任決定時強調，需要避免造成政治真空，因為日本面臨著包括與美國進行艱難的貿易談判在內的挑戰，將對依賴出口的經濟產生巨大影響。

石破於週一（21 日）新聞發布會上表示：「我將繼續任職，竭盡全力制定解決這些挑戰的路線圖。」他還表示，他打算盡快與川普直接對話，並取得實際成果。

根據《讀賣新聞》消息，若關稅談判出現重大突破，石破茂將於 7 月底前親自赴美，與美國總統川普進行面對面會談。目前，日本首席談判代表赤澤亮正正在美國進行第八輪會談。

在報導曝光不久後，川普即透過社群媒體宣布，已與日本達成關稅協議。協議將原定於 8 月 1 日實施的 25% 關稅下調至 15%，川普稱此為一項「大規模」協議，其中包含日本對美國高達 5,500 億美元的投資承諾。

在上週日（20 日）舉行的參議院選舉中，日本執政聯盟遭遇重挫，使石破茂的支持度大幅下滑。儘管他以貿易談判為由主張留任，但若與美國成功達成協議，恐為他下台鋪路。

此前，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在接受《福斯新聞》訪問時指出，美日談判進展「非常順利」，並補充說，石破茂的歷史性選舉失敗「給了他們一些動力，讓他們有動力在未來幾個月內完成談判」。

貝森特表示：「他們確實已經坐下來談判了。如果我們能很快與日本達成某種協議，我不會感到驚訝。」