避免荷包透支！8成以上Z世代日常消費使用簽帳金融卡

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-05 14:25

萬事達卡針對 18 歲至 25 歲 Z 世代消費者進行《台灣青年金融行為調查 》，發現有 8 成以上 18 歲至 25 歲受訪民眾在日常消費時會使用簽帳金融卡進行支付，會使用信用卡正卡消費的受訪民眾則接近 5 成，年輕族群認為，銀行帳戶有多少錢就刷多少，不會有透支風險；此外，消費者也期待數位支付拓展至「傳統市場、診所、便當店」等消費場域，讓生活更便利。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，據調查，18 至 25 歲的年輕人更傾向使用簽帳金融卡支付日常消費，近半數受訪者表示使用簽帳金融卡的原因為不希望進行超過自己能力範圍的消費，亦有超過四成年輕人表示簽帳金融卡直接連結個人帳戶有助於有效控管資產。此外，調查也發現，目前沒有信用卡的 18 至 25 歲年輕人，即使未來申辦信用卡，仍有逾四成在消費時會以簽帳金融卡為主。

使用簽帳金融卡已成為年輕人日常支付的一環，該族群除了在消費時會比較優惠方案來選擇支付工具外，「消費金額」也成為選擇使用簽帳金融卡的關鍵因素，超過三成持有信用卡的年輕消費者表示，會因信用卡額度不足而改為使用簽帳金融卡，顯示對支付方式的彈性需求和對經濟風險評估，將進一步影響年輕人的選擇。

開戶首重實體服務便利性 數位支付 250 元以下為主力

年輕人對開戶等金融服務的選擇則顯示出該族群追求便利生活的特性，高達 65% 年輕族群在申辦實體帳戶時，主要會考量實體服務的便利性 (如 ATM、分行數量等)，其次則是比較活存和定存利率、是否為薪轉戶等因素；有高達 75% 年輕消費者會因為數位帳戶可以隨時線上申辦而選擇開立帳戶，另外也會因為希望不受分行營業時間限制、縮短開戶時間、以及希望透過 App 一鍵完成相關手續等原因而將數位帳戶作為開立銀行帳戶的首選。

伴隨數位支付管道的普及，高達 47% 年輕族群每天至少會使用一次數位支付，61% 受訪者表示每次使用數位支付的平均消費金額落在 250 元以下，使用場域以飲料店、咖啡廳和夜市等地最為普遍；此外，有高達 66% 的消費者表示近一年內，在飲料店、夜市或早餐店等商戶進行支付時，從原先的現金交易開始轉向使用數位支付或實體卡片。

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