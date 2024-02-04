〈鴻海嘉年華〉劉揚偉：聚焦六大核心 打造下一個更燦爛輝煌的50年

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-04 20:48

鴻海 (2317-TW) 嘉年華會今 (4) 日登場，而今年恰逢鴻海 50 週年，董事長劉揚偉致詞時除了感謝創辦人郭台銘為集團打下了一個強大的基礎外，也強調未來將秉持著「誠信、勤奮、敏捷、分享、合作、共榮」新的核心價值，打造下一個更燦爛輝煌的 50 年。

此外，劉揚偉也在嘉年華會上宣佈，今年將啟動鴻海養身照護中心計畫，打造一個給員工年邁家人使用的照護中心，他表示，未來公司不只要幫助同仁們的小孩好好地長大，也要照顧員工家中的長輩們，要讓每一位在鴻海服務的同仁夠放心工作、享受生活。

鴻海在 2019 年推出俗稱「零到六歲公司養」的鴻海寶寶育兒補貼，福利啟動至今已屆滿五年，到目前為止，總共有 1746 位鴻海小朋友受惠。2023 年鴻海教育基金會也發出五千多萬元的獎助學金，幫助超過二千位學生。