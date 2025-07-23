川普宣布美日達成貿易協議 日本汽車股應聲飆漲
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
美國總統川普周二（22 日）表示，美國與日本達成貿易協議，日本將對美國投資 5,500 億美元，且日本進口商品關稅稅率降至 15%，激勵日本汽車股周三盤中大漲。
日經 225 指數周三盤中大漲逾 2%，豐田汽車股價勁揚 10%，三菱汽車暴漲 13%，馬自達汽車飆漲 12%。
川普在社群媒體 Truth Social 上發文寫道：「我國剛與日本完成一項龐大的協議，可能是有史以來最大的一項協議。」
川普表示，這項協議將要求日本「開放國內市場」，以進口美國汽車及更多農產品，但他並未多談細節。
美國與日本達成的初步協議，目前仍缺乏更多具體內容。過去川普也曾宣布與他國達成貿易框架，但未提供詳細內容，往往是幾天或幾個禮拜過後再由白宮補充具體細節。
美國財長貝森特周二接受《Fox News》採訪時說，美日貿易談判「進展非常順利」，他還說，由於日本首相石破茂在參議院選舉中慘敗，「這給日本政府一些動機，想要在未來幾個月內把事情做完」。
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